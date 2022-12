Retrospective 2022

Eşecul Schengen a tăiat cheful comentaorilor, observatorilor fenomenului politic, economic, social de a a mai face obişnuitele retrospective ale anului care se încheie.

La ce să te opreşti? Ce merită analizat din perspectivă comparatistă cu alţi ani? Din punct de vedere politic nu s-a schimbat nimic în bine faţă de anii trecuţi. Aceleaşi probleme, aceleaşi figuri, aceleaşi tânguiri. Aia nu se poate pentru că ar trebui întâi rezolvată ailaltă.

Toată lumea este de acord că ar trebui rezolvată odată pentru totdeauna legea pensionării unitare. De ce, să zicem, generalul în rezervă Nicolae Ciucă are, la 55 de ani, o pensie de 17.000 de lei, la care se adaugă salariul de prim ministru de 24.000 lei, brut? Ceva bănuţi ia şi ca parlamentar.

Preşedintele României are un salariu mai mare decât al primului ministru cu 960 de lei. În schimb un consilier prezidenţial are un salariu lunar de 21.840 lei, dar un consilier de stat are un salariu de doar 16.640 de lei. La aceste salarii se adaugă un spor de condiţii de muncă vătămătoare. Puţin mai mare decât un salariu minim.

Iată câteva exemple care demonstrează că, într-adevăr, este necesară o lege unitară.

