Reţeaua de agenţi recrutaţi de CIA în România. Informaţii militare, economice şi politice din Satu Mare, Timişoara şi Sighet

În lista de documente desecretizate de Agenţia Centrală de Informaţii a SUA se află şi numele de cod ale agenţilor din România, care le furnizau americanilor informaţii.



Documentul este datat 7 octombrie 1949 şi cuprinde mai multe portrete ale agenţilor români de spionaj. Referitor la sumele plătite agenţilor de CIA, facem precizarea că valoarea dolarului era diferită în 1949 de cea din prezent. Astfel, pe acea vreme, salariul mediu în SUA era de cca 150$ pe lună.

Redăm în cele ce urmează textul unui raport în traducere.

SECRET

MGL-A-535. Şef, ramura străină M. Şef de staţie, Karlsruhe

Operaţional. ODEUM – Proiect de dezvoltare #116 (Proiect planificat) MGLA-536

Informaţiile prezentate mai jos sunt corelate cu numerele stării proiectului de dezvoltare.

1. Informaţii militare, economice şi politice din zonele României Satu Mare, Timişoara şi Sighet, cu linii ce conduc în Ucraina Carpatică (URSS).

2. România şi Ucraina Carpatică.

3. Informaţii despre #6500, “Otto” (nume sub acoperire) care îl îndrumă pe Trajan vor fi trimise în curând.

a. “Trajan” (Mărgărit – adăugire pe margine cu pixul) #19050, conducător al acestei legături pentru Org. 13. Subiectul este profesor român (macedoromân) în vârstă de 35 de ani şi a urmat Rumanian Mittelschule în Grecia şi apoi s-a dus la (vezi Para/graf/. 3a, MGL-A-536). În 1934 a primit o instruire de trei luni de (vezi Para. 3b, MGL-A-536) asupra cerinţelor de informaţii politice. În 1937, el a fost luat la un curs de informaţii militare cu staful general în Bucureşti. Până în 1941, a lucrat pentru (vezi Para. 3c, MGL-A-536) ca şef al reţelei politice cu minorităţile macedo-române şi simultan lucra pentru (vezi Para. 3d, MGL-A-536). El este un activist român (aromân) al grupului minoritar. După 1942, el a avut o legătură cu contrainformaţiile Oberkommando Der Wehrmacht pe chestiuni privind grupurile minoritare. În 1943, a devenit specialist politic pentru grupul de voluntari din Grecia (identitatea nu este dată). În 1944 şi 1945, i s-a încredinţat sarcina de agent special de transmitere în Grecia. Apoi s-a retras din munca activă şi a locuit ca pensionar până în 1947 când a fost recrutat de ODEUM. Acum el călătoreşte din când în când în România. Nu are contact cu alte agenţii de informaţii sau grupuri interesate în această muncă. Despre subiect se spune că este unul dintre cei mai buni spioni (intelligence men) din sud-estul Europei. Din decembrie 1947 până în iunie 1948 şi din octombrie 1948 până în decembrie 1948, subiectul a fost în România pentru ODEUM. El locuieşte în Austria.

b.”Petre” #19130. Conducător de reţea. Locuieşte în România. Absolvent al Universităţii Tehnice în România şi în afara ţării. Subiectul lucrează acum ca (vezi Para. 1a, MGL-A-536) în România. El vorbeşte maghiară, poloneză, germană şi română şi este bine familiarizat cu România, Ungaria şi Ucraina Carpatică. El este prieten cu “Trajan”, care îl consideră energic, deştept, patriot idealist şi un bun organizator. Lucrează direct pentru #19050, care i-a dat instrucţiuni în informaţii, contrainformaţii şi scriere secretă. #19050 la rândul său lucrează direct pentru #6500 ca ofiţer de personal neidentificat cu Organizaţia 13. Subiectul a pregătit deja: patru puncte de sprijin (Stuetzpuenkte) în nord-vestul României, stabilind oameni care să-i fie apropiaţi în această zonă de operaţii, a recrutat omul care să conducă Stuetzpuenkte şi a construit o reţea de curieri care se termină în Papa, Ungaria (vezi schema anexată). Mai târziu, el vrea să construiască alte puncte de sprijin şi rute de curieri şi va antrena operatori radio.

c.”Anton” #19131. Conducător delegat de reţea, 47 de ani, român, locuieşte în România. Educaţie Hochschule în România şi în străinătate, ofiţer în rezervă. A fost recrutat de organizaţie târziu în 1948. Subiectul vorbeşte română, maghiară şi slovacă şi cunoaşte bine Ucraina Carpatică şi de asemenea nordul României, Ungaria şi Slovacia. El are un larg cerc de prieteni şi cunoscuţi provenind din zilele în care era avocat şi ofiţer. Este considerat de încredere şi discret (vezi Para. 1b, MGL-A-536).

d.”Marcu” #19132, 49 de ani, inginer industrial român, acum locuieşte în România. El a studiat la universitatea tehnică în România şi a urmat şcoli similare în străinătate. Este ofiţer în rezervă al Rezervei Române (Pionier). Subiectul vorbeşte română, maghiară, franceză şi germană şi este bine familiarizat cu teritoriul şi afacerile din România şi Ungaria. Caracterul şi reputaţia sa au fost verificate de “Trajan” şi este considerat coleg valoros şi discret. Este desemnat îndeosebi pentru sistemul de industrie de armament şi transport la care va ajunge prin agenţii care lucrează pentru el.

e.”George” #19133, român în vârstă de 38 de ani (vezi Para. 1c, MGL-A-536). Vine în contact frecvent cu cercuri de sportivi şi militari prin interesul său pentru sport. (A studiat) Volks – şi Mittelschule şi apoi a mers la şcoala de comerţ. El este considerat mai capabil decât nivelul său de educaţie ar vrea să sugereze. Principala sa sarcină cuprinde informaţiile militare privind trupele sovietice şi române. El a fost înaintat în grad ca ofiţer în Armata română şi a fost antrenat ca radist pentru artilerie. Vorbeşte română şi ceva rusă şi locuieşte în România.

f.”Mitică” #19134, fost ofiţer român în rezervă, în vârstă de 36 de ani. A frecventat Handelshochschule. Vorbeşte română, greacă, sârbă şi bulgară şi cunoaşte România, Serbia şi Grecia. Subiectul este implicat în sindicate şi prin acestea are largi conexiuni. Este puternic naţionalist, inteligent şi discret de-a binelea. Locuieşte în România şi se va concentra asupra informaţiilor privind producţia industrială şi problemele de transport din România (vezi Para. 1d, MGL-A-536).

g.”Gogu” #19135, ofiţer în rezervă al Armatei române, în vârstă de 33 de ani (vezi Para. 1e, MGL-A-536). Vorbeşte română, ucraineană şi rusă şi este familiar cu toată România şi Ucraina Carpatică.

h.Ungur, RR muncitor, 40 de ani, vorbeşte maghiară, română şi cehă. Este considerat total de încredere şi precaut. Căsătorit cu o româncă. A urmat şcoala profesională în Cluj şi Mediaş (vezi Para. 1e, MGL-A-536).

i.Ungur născut în România, 42 de ani. A frecventat Mittel şi Hochschule în România. Până în 1943 a fost ofiţer în rezervă în Armata română. Vorbeşte maghiară, franceză şi română şi cunoaşte vestul României şi Ungaria. Este considerat de asemenea de încredere de organizaţia care l-a făcut disponibil pentru această muncă (vezi Para. 1g, MGL-A-536). Curier.

Marcu, George, Mitică şi Gogu au fiecare subsurse care apar numai în Para. 6. Nimic în plus nu este cunoscut despre aceştia în prezent.

4. Factorii de control în aceste operaţii sunt după cum urmează:

Trajan este considerat un român naţionalist absolut de încredere fără legături cu alte grupuri de informaţii. Şi-a dovedit valoarea pentru organizaţie prin rezultatele celor două şederi mai lungi ale sale în România. Nu se ştie nimic despre familia sa, dar dacă are una, probabil că locuieşte în vest cu el.

Petre este un patriot idealist român, aşa cum se spune. El lucrează direct pentru Trajan şi #6500, conducătorul grupului român pentru Organizaţia 13.

Anton este controlat de Petre. În cazul său, nu se cunosc detalii despre factorii de control, exceptând faptul că este de încredere şi discret.

Caracterul şi reputaţia lui Marcu au fost verificate de Trajan, care a găsit totul aparent în ordine şi îl consideră persoană de încredere şi discretă. El a fost recrutat de Trajan şi Petre.

George este sub direcţia lui Petre, condus la rândul său de #6500 şi de Trajan. Nu sunt detalii despre factorii de control.

Mitică este un naţionalist ardent, extrem de inteligent şi de discret. Este controlat de Petre, care la rândul său este îndrumat de #6500 şi de Trajan.

Gogu este considerat un patriot ardent, neobişnuit de activ şi neînfricat. Este controlat de Petre, care la rândul său este îndrumat de #6500 şi de Trajan.

(Notă: persoanele de mai sus, toate locuind în România, cu excepţia lui Trajan, sunt cunoscute ca antibolşevici şi oponenţi ai regimului sovietic în România).

Contactul se va realiza printr-o scrisoare trimisă o dată pe lună la “Endbriefkasten” (vezi schiţa anexată), iar de acolo la adresa acoperită din Austria prin intermediul unei cerneli invizibile. Întâlnirile pot de asemenea să aibă loc între persoanele implicate din România. În caz că este necesar, Trajan poate de asemenea pleca în România.

Pentru curierat şi rute de aprovizionare, vezi schiţa anexată. Traficul de curier este aşteptat la fiecare două săptămâni.

5. Acoperirea lui Trajan pentru vizitele din trecut sau din viitor în România şi în Austria este necunoscută.

Petre este amplu acoperit prin poziţia sa oficială şi are documente legale. El îi cunoaşte pe Trajan, Anton. Marcu, George, Mitică şi Gogu. El ştie că grupul furnizează informaţii pentru SUA, dar nu cunoaşte altceva.

Anton este bine acoperit prin poziţia obişnuită (vezi Para. 1b, MGL-A-536). Posedă documente oficiale şi locuieşte în calitate de cetăţean al ţării. El îi cunoaşte pe Petre, Marcu, George, Mitică şi Gogu. Cunoştinţele lui despre organizaţie sunt la fel ca cele ale lui Petre.

Marcu este acoperit prin poziţia sa obişnuită şi are documente oficiale ca locuitor al ţării. Îi cunoaşte pe Petre, Trajan şi Anton şi cunoaşte obiectivele organizaţiei, dar nu are informaţii despre circumstanţe (pentru el nu e clar dacă acestea se referă la participarea SUA).

George îi cunoaşte pe Trajan, Petre şi Anton, iar slujba sa îi asigură o bună acoperire şi are documente oficiale ca cetăţean român. Cunoaşterea organizaţiei este aceeaşi ca în cazul lui Marcu.

Mitică este bine acoperit prin poziţia sa obişnuită şi poate călători liber, fără a atrage atenţia. Îi cunoaşte pe Trajan, Petre şi Anton şi are aceleaşi cunoştinţe despre organizaţie ca Marcu.

Gogu are o slujbă care îi asigură o bună acoperire şi îi permite să călătorească liber, cu documente obişnuite de cetăţean român. Îi cunoaşte pe Trajan, Petre şi Anton şi are aceleaşi cunoştinţe despre organizaţie ca Marcu.

6.

a. Nu

b. Nu

c. Petre …50 $

Anton…50$

Marcu…75$

George…75$

Mitică…75$

Gogu…75$

Subsursa lui Marcu…80$

Subsursa lui George…80$

Subsursa lui Mitică…80$

Subsursa lui Gogu…100$

d. Călătoria şi cheltuielile pentru cei şase agenţi – 400$ pe lună.

e. Costurile pentru ruta de curierat (vezi schiţa anexată) sunt date mai jos:

Canal clandestin (Schleuse) Vienna… 40$

Punctele A şi B… 60$

Punctele C şi D… 90$

Persoana E… 100$

Persoana F… 100$

Punctele G şi H… 70$

Punctele I şi K… 80$

“Endbriefkasten” (final căsuţă poştală)… 30$ (cheltuieli)

Canal la “Endbriefkasten”…20$ (cheltuieli)

Total costuri pe lună...1.730,00$

f. Nu sunt date estimări pentru cheltuieli neprevăzute.

g.Nimeni nu a revendicat, dar trebuie asumat până ce vor fi primite informaţii suplimentare că avem un minimum de responsabilitate pentru acei membri ai grupului, care au dovedit că lucrează cu bună credinţă în condiţii dificile. Sugerăm 100 la 150 DM pe lună pe trei luni şi ajutor în restabilire (ca refugiaţi politic dacă e posibil şi dacă se doresc).

7.În timpul celor două călătorii ale lui Trajan în România în 1947 şi 1948, el a contactat liderii grupului român Papanace-Grozea intenţionând să afle interesul lor în a lucra cu informaţii pentru ODEUM. El nu a avut succes în prima sa vizită din timpul iernii 1947-1948 ci mai târziu după lungi conversaţii în timpul celei de-a doua călătorii şi a fost în măsură să convingă aceşti oameni că datoria şi avantajul lor stă în a ajuta Vestul să-şi formeze cât mai exact posibil o imagine despre România.

Următoarele descrieri ale acestui grup din România au fost propuse în acest proiect:

Până în 1946, variate partide politice din România au fost iniţial interesate în politicile lor de partid. Mai târziu, interesul partidelor tradiţionale a fost subordonat interesului naţional. Doi factori au dus la asta: creşterea presiunii comuniste pentru limitarea activităţii partidelor, iar acestea şi-au dat seama că nu se pot aştepta la niciun sprijin occidental pentru partidele politice într-un viitor previzibil. Această situaţie a condus la restabilirea relaţiilor dintre cele mai bune forţe ale diferitelor partide care din motive politice şi militare au considerat-o cea mai promiţătoare tactică de a combate planul sovietic de bolşevizare a României. Ei au hotărât să rămână în ţară şi să acţioneze pentru viitorul democratic, dar să nu-şi sacrifice vieţile într-un efort zadarnic de a activa în opoziţie cu comuniştii. În schimb, au hotărât să înfăptuiască aceşti paşi:

Etapa I. Infiltrarea în Partidul comunist, în principal a elementelor tinere şi muncitoare pentru a păstra contactul cu masele şi, mai presus de asta, pentru a-i influenţa pe acei membri de partid care au aderat doar pentru a-şi asigura existenţa. Această etapă a fost terminată.

Etapa a II-a. Infiltrarea armatei în anticiparea unui posibil război. Conversaţiile pe care le-a avut Vîshinski cu autorităţile din Armata română din 20 aprilie până pe 1 mai 1948 în care s-a decis că armata în caz de război va fi împărţită în mici contingente transferate unităţilor sovietice din afara României au dat acestui plan de infiltrare un mare impuls când a devenit cunoscut. Sarcina acestor mici grupuri de ofiţeri din armată ar fi fost, în eventualitatea unui război, să pregătească o dezertare a unităţilor române cât mai curând după ce vor avea front comun cu trupele din vest.

Etapa a III-a. Dacă Rusia s-ar decide să se retragă din România (o soluţie foarte improbabilă, dar trebuie luată în considerare), elementele naţionaliste care au reuşit să se infiltreze în rândurile comuniştilor ar trebui, cel puţin la început, să fie în poziţia de a întreprinde acţiuni împotriva conducerii comuniste şi a menţine ordinea.

Grupurile Papanace-Grozea sunt decise să observe următoarele reguli tactice: separarea completă de orice elemente ale rezistenţei active din diferite grupuri în exil în Vest şi de orice legături cu agenţii vestici care operează în interiorul României. De asemenea, au hotărât să nu aibă contact cu niciuna din misiunile vestice din România. Trajan a fost în măsură să convingă liderii acestui grup că trebuie să stabilească contacte cu agenţii de spionaj occidental dacă dau posibilitatea planului vestic să treacă la contraofensivă împotriva sovieticilor. Grupul român insistă să urmeze mai multe măsuri de securitate, inclusiv o separare completă a părţii de spionaj de elementele de funcţionare obişnuită şi, pas cu pas, să făurească structura de început în zonele de vest ale României şi gradual să cuprindă întreaga ţară. Trajan a discutat detaliile acestui plan cu liderii grupului mişcării Papanace-Grozea în timpul celei de-a doua excursii în România în toamna lui 1948. Sistemul de trei grupuri (Dreiergruppen-Sistem) a hotărât. Trajan a întâlnit separat liderii regionali pentru a hotărî aceasta, dându-le instrucţiuni despre sistemul de cerneală invizibilă şi detalii despre munca de informaţii. Bazele largi furnizate de grupul Papanace-Grozea oferă nelimitate posibilităţi de expansiune a acestui serviciu de informaţii.

Notă: Trajan este de asemenea conducătorul lanţurilor care apar în Proiectul 114 şi 115. La fel, personalul acestor lanţuri aparţine grupurilor care lucrează mai mult sau mai puţin apropiat de grupul naţionalist Papanace-Grozea.

Opinia membrilor stafului ODEUM responsabili de proiect

În proiect aceleaşi cercuri vor fi exploatate în acelaşi fel ca în proiectele 114 şi 115. Pericolul unei mari expansiuni prin existenţa unui personal disponibil aproape nelimitat este posibil să fie evitat printr-o înţeleaptă limitare a numărului de utilizatori.

Un interes deosebit este ca încercarea planificată să pătrundă în regiunea Ucraina Carpatică a URSS.

Este recomandat ca perioada de încercare de şase luni să fie aprobată pentru acest proiect având în vedere distanţele din zonă şi dificultăţile rutelor de curieri care fac inutilizabile încercările de întărire a măsurilor de securitate introduse la graniţa austro-ungară.

Traducere de V. Nechita