Reprezentantul României la concursul Eurovision va fi anunţat pe 17 februarie

Marea finală în care se va decide reprezentantul României la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv va avea loc pe 17 februarie, după spectacolul transmis în exclusivitate de TVR, informează un comunicat al organizatorilor.

Sub sloganul „Împlineşte visul!”, seria selecţiei naţionale debutează la Sala Polivalentă din Iaşi pe 27 ianuarie, când vor fi stabiliţi primii finalişti. Spectacolul Eurovision va continua la Arad pe 10 februarie, unde juriul şi telespectatorii vor califica alte şase piese pentru finală, în decorul de la Sala Sporturilor „Victoria”.

Dintre melodiile calificate în concurs, doar una va fi desemnată câştigătoarea Eurovision România.

Delegaţia României la Tel Aviv va fi condusă de Smaranda Vornicu-Shalit, informează TVR.

„A fi desemnată ca parte a echipei TVR pentru proiectul Eurovision 2019 este o onoare şi o mare responsabilitate. Îmi doresc ca experienţa acumulată cu prilejul Festivalului Internaţional ‘Cerbul de Aur’ să fie pusă în sprijinul împlinirii acestui vis comun al nostru, al tuturor, fie că vorbim despre artişti şi fani, despre publicul larg şi despre organizatori. Cu toţii ne dorim cel mai bun rezultat posibil pentru România în finala de la Tel Aviv!”, a declarat Smaranda Vornicu.

Pe 20 decembrie, juriul de preselecţie a anunţat semifinaliştii selecţiei naţionale Eurovision România 2018. Dintre cele 126 de piese înscrise în concurs, doar 23 au rămas în cursa pentru un loc pe scena din Tel Aviv.

Piesele ce vor putea fi ascultate în semifinală sunt: „Baya (Speechless)”, cântată de MIHAI; „Daina”, de Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan; „Dear father”, de Laura Bretan; „Destin”, de Trooper; „Discrete”, de Xonia; „Give up now”, de Johnny Bădulescu; „High heels on”, de Echoes; „Ielele”, de 2 Gents; „Independent”, de Xandra şi „Make me your man” de TWM.

Acestora li se alătură cântecele „On a Sunday” – Ester Peony, „Pierd” – Dan Bittman, „Right now” – Olivier Kaye, „Rock this way” – Ommieh x Anakrisez, „Skyscraper” – Teodora Dinu, „Tears” – Georgy, „The call” – Berniceya, „The song of my heart” – The Four, „The way it goes” – Steam, „Underground” – Vaida, „We are the ones” – Claudiu Mirea, „Weight of the world” – Nicola, „Without you (Sin ti)” – Dya & Lucian Colareza şi „Your journey” – Aldo Blaga.

Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy”.