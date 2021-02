Reportaj: Vârstnici din toate colţurile oraşului merg zilnic la Centrul social de zi din Micro 14 (Video, foto)

În luna august a anului trecut, în plină pandemie dacă e să privim perioada, şi-a deschis porţile Centrul social de zi pentru vârstnici din Micro 14 de pe Aleea Jiului nr. 64 din municipiul Satu Mare. Unitatea cu o capacitate de 40 de locuri funcţionează într-o fostă centrală termică pusă la punct printr-un proiect european.

Poate multă lume s-ar fi gândit că în pandemie, când în special cei vârstnici trebuie cel mai mult să se ferească de noul coronavirus, acest centru nu va avea solicitări. Ei bine, dimpotrivă. Aşa cum ne spunea coordonatoarea lui, Diana Rus – Schupler, “singurătatea e mai mare decât frica de pandemie”.

Cel mai în vârstă beneficiar are 92 de ani

La şase luni de când s-a deschis, am făcut o vizită la centrul de zi şi putem spune că am întâlnit în rândul beneficiarilor oameni cu adevărat fericiţi. Aşa cum notam în rândurile de mai sus, centrul are o capacitate de 40 de locuri, dar din cauza pandemiei nu poate funcţiona la capacitate maximă, motiv pentru care vârstnicii vin în două grupe de câte 20. Toţi folosesc măşti de protecţie, dezinfectant şi mănuşi de protecţie, respectând distanţarea socială. Am descoperit că de fapt vârstnicii nu-şi spun aşa, ci sunt tinerii, de la 65 la 75 de ani, respectiv seniorii, de la 75 de ani în sus. Şi această împărţire pe categorii de vârstă stârneşte bineînţeles zâmbete.

Discutând cu personalul centrului am aflat că Ioni bacsi, cum îi spun, adică Kruzlicsi Ioan, este cel mai în vârstă beneficiar, are 92 de ani, şi încântă pe toată lumea când recită poezii, când povesteşte, fiind o sursă de energie pozitivă la centru. Fiecare beneficiar are povestea sa de viaţă, iar ceea ce îi uneşte este faptul că reuşesc venind zi de zi aici să socializeze, să îşi petreacă timpul în compania unor oameni de vârsta lor.

În viitor se doreşte înfiinţarea de astfel de centre în toate cartierele oraşului

Centrul aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială dispune de două săli mari în care vârstnicii stau la poveşti, joacă remi sau cărţi ori joacă biliard. Aflăm că masa de biliard este un real succes. Coordonatoarea Diana Rus- Schupler ne spune că centrul a fost deschis printr-un proiect european intitulat “Implicat şi activ la vârsta înţelepciunii”, o componentă a proiectului fiind centrul în sine, unde vârstnicii au parte de asistenţă socială, consiliere posihologică, asistenţă medicală primară, respectiv o a doua componentă “Masa pe roţi” – prin care Organizaţia Caritas, partener în proiect, asigură mâncare caldă pentru 40 de vârstnici din municipiu.

Beneficiarii Centrului social de zi sunt vârstnici de la 65 de ani în sus, locuitori ai municipiului Satu Mare. În Micro 14 merg aproape în fiecare zi vârstnici din toate colţurile oraşului, unii beneficiari vin chiar de pe strada Botizului, alţii de pe Careiului. Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, Adrian Balaj, ne-a spus chiar că este o bucurie să vadă că persoanele vârstnice frecventează regulat centrul chiar şi în condiţii de pandemie: “Centrul de pe Aleea Jiului este un model pentru alte proiecte şi ne dorim ca pe viitor să multiplicăm acest exemplu şi pe cealaltă parte a râului Someş şi chiar să ajungem în timp să avem astfel de centre în fiecare cartier al oraşului, să fie cât mai aproape de locaţia de domiciliu a beneficiarilor”.

Vârstnicii joacă remi, cărţi, biliard şi povestesc

Vârstnicii se bucură din plin de existenţa centrului care a fost închis doar în perioada de carantină a oraşului. Vin zilnic pentru a se întâlni cu ceilalţi beneficiari, în timp luând naştere multe legături de prietenie, vin pentru a povesti cu psihologul centrului sau cu asistentul medical, pe lângă activităţile de socializare pe care le îndrăgesc. Discutând cu câţiva beneficiari am aflat că vizita regulată la centrul de zi se datorează faptului că se simt foarte bine aici, au ce face şi le trece timpul plăcut, şi-au făcut prieteni noi, unii aşteptând să se facă dimineaţă pentru a veni la centru. L-am întrebat pe unul dintre beneficiari dacă nu se teme de coronavirus şi iată ce ne-a răspuns: “Trăim aproape al doilea an cu el, nu e după cum vrem noi şi dacă e să fie, tot va fi. Am auzit de la specialişti că vom ajunge să ne îmbolnăvim chiar şi 80% dintre noi. Acum numai dacă nu vom primi între timp vaccinul şi poate scăpăm.”