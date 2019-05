Regretata Carrie Fisher, în rolul Leia, dialoghează cu fiica ei în ”Star Wars: The Rise of Skywalker”

Carrie Fisher în universul Star Wars

Carrie Fisher apare în rolul Leia Organa în ”Star Wars: The Rise of Skywalker/ Star Wars: Skywalker – Ascensiunea”, una dintre scene incluzând un dialog între personajul său şi un ofiţer al rezistenţei interpretat de Billie Lourd, fiica reală a regretatei actriţe, anunţă contactmusic.net.

Regizorul peliculei care ar trebui să încheie saga Star Wars, J.J. Abrams, a anunţat că noul film include întâlnirea dintre generalul Leia Organa, rol interpretat de Carrie Fisher, şi locotenentul Connix din Rezistenţă, personaj jucat de Billie Lourd, în realitate fiica regretatei actriţe.

Carrie a încetat din viaţă la vârsta de 60 de ani, în 2016, după ce filmase doar pentru primele două pelicule din noua serie Star Wars. Producătorii au anunţat din primul moment că ultimul film va folosi filmările realizate de actriţă pentru primele două producţii.

Regizorul a insistat că întâlnirea dintre cele două personaje interpretate de mamă şi fiică dă impresia că Fisher ”este acolo”.

”Sunt momente în acest film în care Carrie e acolo. Şi mi se pare că e ceva din spiritul prezenţi neobişnuite, transcendente, care a rămas marca ei, în faptul că lucrul acesta a funcţionat. Şi n-aş fi crezut că se poate”, a spus Abrams.

Cineastul a recunoscut faptul că a fost ”ciudat” să adune materialul filmat de regretata vedetă.

Franciza „Star Wars/Războiul stelelor” a devenit un veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke Skywalker, Prinţesa Leia şi Darth Vader şi fraze precum „May the force be with you” („Forţa fie cu tine”) au intrat în cultura pop.

Franciza „Star Wars”, creată de George Lucas, a avut încasări totale de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, de la lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977.

Următorul film al seriei, „Star Wars: The Rise of Skywalker”, va fi lansat pe 20 decembrie 2019.