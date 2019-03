Regizoarea Chris Simion lansează la Londra proiectul „Care dintre noi” împreună cu Maia Morgenstern

Regizoarea Chris Simion-Mercurian, actriţa Maia Morgenstern şi fotografa Cătălina Flămânzeanu vor lansa joi, la Londra, proiectul „Care dintre noi”.

Chris Simion-Mercurian îşi lansează volumul autobiografic bilingv „Care dintre noi/ Which One of Us”, la sediul Institutului Cultural Român de la Londra. Publicat la Editura Trei şi realizat împreună cu fotografa Cătălina Flămînzeanu, albumul reprezintă o incursiune intimă ce relatează, prin imagini şi text, parcursul autoarei în lupta cu cancerul la sân.

După turneul de succes organizat în România în decursul anului 2018, lansarea cărţii va fi însoţită, în capitala britanică, nu doar de prezentarea filmului realizat de Cătălina Flămînzeanu cu fotografiile din album, dar şi, în premieră absolută, de un spectacol de teatru ce recrează această călătorie de viaţă tulburătoare prin interpretarea actriţei Maia Morgenstern. Ei i se vor alătura trei tineri actori români stabiliţi la Londra – George Corodeanu, Beatrice Ragea şi Magda Dimitrescu.

„Care dintre noi/ Which One of Us” prezintă experienţa lui Chris Simion după ce, în 2017, a fost diagnosticată cu cancer la sân.

„Diagnosticul a fost, pentru mine, o situaţie-limită de viaţă. Fiecare dintre noi poate avea propria lui situaţie extremă şi cred că ţine doar de unghiul pe care-l alegi ca să ieşi sau ca să intri şi mai adânc în haos, în delir. Eu am ales să văd partea plină a paharului şi când paharul era gol. […] Am ieşit pe plus, acest diagnostic mi-a reamintit ce e esenţial. Am primit această boală ca pe un dar. Nu ca pe o nenorocire. Şi am simţit neîncetat că Dumnezeu e cu mine”, a declarat regizoarea.

Chris Simion a absolvit două facultăţi – Teatrologie şi Regie, a debutat la vârsta de 16 ani şi a regizat 29 de spectacole. În adolescenţă, a primit o bursă de un an la Sanskriti Kendra în New Delhi. Artista a înfiinţat, alături de Pascal Bruckner, compania de teatru D’AYA. Pe lângă cariera ei in teatru, Chris Simion este şi scriitoare, având mai multe cărţi publicate: „40 de zile”, „În fiecare zi, Dumnezeu se roagă la Mine”, „Ce ne spunem când nu ne vorbim” şi „Imperativele adolescenţei”. A pus bazele asociaţiei culturale Griviţa 53, prin care intenţionează să contruiască un teatru.