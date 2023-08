REFORMA STATULUI: Premierul va opri miliardele de euro să meargă la şmecheri

Înaintea şedinţei de guvern, din 24 august 2023, premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj clar românilor.

Acesta a susţinut că nu dă înapoi şi că va merge înainte cu reforma statului. Printre altele, Ciolacu a precizat că va opri miliardele de euro să meargă la şmecheri.

Iată întreaga declaraţie, aşa cum a fost ea făcută:

„În primul rând, aş dori să fac un anunţ. Aşa cum am promis de la început, acest guvern este Guvernul României şi, în această logică, vom pune România pe primul loc. Avem nevoie de o Românie decentă şi echitabilă pentru toţi. Pentru asta trebuie să oprim debandada bugetară, trebuie să facem un sistem fiscal echitabil pentru toată lumea şi trebuie să luptăm în mod real cu evaziunea. Risipa bugetară, evaziunea şi ocolirea taxelor sunt frâna care ţin pe loc dezvoltarea României. Din punctul meu de vedere, nu mai putem continua aşa. Miliarde de euro ajung în buzunarele unor şmecheri sau sunt risipite cu instituţii care se calcă pe picioare, în loc să fie folosite pentru drumuri, spitale şi şcoli. Discuţiile din ultimele săptămâni au arătat clar că avem nevoie de reforme profunde. Am văzut, la fel ca şi dumneavoastră, vociferări, chiar şi atacuri din partea unor ipocriţi, care au uitat ce obligaţii au pus cu mâna lor în PNRR şi acum vin şi le critică. Vreau să vă spun foarte clar că nu voi ceda în milimetru, indiferent de presiunile celor din sistem. Voi merge până la capăt cu echipa guvernamentală pentru a tăia risipa şi pentru ca toţi să plătească ceea ce se cuvine în această ţară. Reforma statului trebuie să fie profundă şi ireversibilă, la fel cum nu mai poate fi o regulă pentru cei bogaţi şi companiile privilegiate şi alta pentru oamenii obişnuiţi care muncesc. Nu mai putem continua aşa. Şi da, dacă-mi permiteţi-aş vrea să iau puţin de la noi, cei cu putere de muncă, şi de la cei care fac foarte mulţi bani, pentru a da şi pensionarilor care au muncit o viaţă şi celor aflaţi în nevoi. Cred că acesta este modul corect în care un stat trebuie să se comporte în faţa cetăţenilor săi.

De aceea, vreau să anunţ că Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală şi cele pentru combaterea evaziunii. Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament, pentru reforme şi dreptate socială. Trebuie să separăm apele şi românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme şi să ducă această ţară înainte şi cine se opune şi luptă pentru privilegii şi pentru marile averi. Eu cred că aceasta este calea şi vă anunţ că voi merge înainte, cu toată fermitatea.

În altă ordine de idei, am văzut primele demiteri în scandalul tânărului drogat care a omorât doi studenţi în staţiunea 2 Mai. Aceasta a fost, înţeleg, parte din rezultatul anchetei Corpului de control al ministrului afacerilor interne, care a stabilit anumiţii responsabili direcţi în această tragedie. Aici nu vorbim doar de simple greşeli personale, ci despre lucruri grave, care arată că sistemul nu a funcţionat într-o situaţie banală, a unui ins oprit în trafic. Din păcate, prin modul în care au acţionat, dar şi prin comportamentul ulterior, anumiţi poliţişti au devenit complici morali la crimă. Vreau să-i transmit domnului ministru Cătălin Predoiu, care, în acest moment, este în drum spre ţară de la Viena, că are mână liberă să facă curăţenie de sus până jos. Este responsabilitatea domnului ministru şi a colegilor să ia toate măsurile necesare pentru ca oamenii să aibă încredere că în România legea este, într-adevăr, egală pentru toţi. Nu pot să accept scuze că nu avem suficiente aparate drugtest. Dacă nu sunt destule, vă rog să daţi drumul de urgenţă la licitaţie, dacă nu aveţi bani vă dăm de la Guvern. Putem cumpăra orice aparat este nevoie, mai puţin onoarea, demnitatea şi respectul pentru haina de poliţist. În plus, aş dori să luaţi măsuri pentru a lupta eficient cu drogurile. Nu ar exista consumatori dacă nu ar exista dealeri. Aici, de fapt, trebuie acţionat, aceasta este sursa răului şi aici trebuie să-şi concentreze poliţia eforturile în perioada următoare, mai ales că, în câteva săptămâni, vor începe şi şcolile. Poliţia trebuie să stea mai puţin în birouri şi mai mult acolo unde este nevoie de acţiune. Vă asigur că aveţi marea majoritate din oamenii din interiorul poliţiei, oameni corecţi, care îşi fac datoria şi îşi respectă uniforma. Trebuie doar să-i lăsăm să-şi facă meseria. Pe de altă parte, am văzut o asumare clară la Botoşani, acolo unde o tânără gravidă a fost lăsată să moară pentru că medicii dormeau în spital, în loc să salveze vieţi. Este un gest de normalitate că managerul acelui spital a fost demis de către conducerea Consiliului Judeţean. Însă, dincolo de asta, trebuie să existe măsuri şi proceduri clare pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Este absolut inadmisibil ca în spitale în care s-au investit zeci de milioane de euro să se întâmple astfel de lucruri din neglijenţă şi nepăsare.”