Reducerile mincinoase de Black Friday aduc amenzi pentru comercianţi

Black Friday a debutat deja la unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 15 noiembrie, ziua în care toți marii jucători din piață, de la IT&C la fashion, home&deco, food, beauty, servicii etc, au anunțat campanii speciale în care reducerile de prețuri vor merge până la 80-90%, arată o analiză Frames. Potrivit estimărilor analiștilor, ediția din acest an va aduce un plus de cel puțin 50 de milioane de euro încasări pentru retaileri.

De notat că românii au preluat conceptul de Black Friday în 2011 de la americani, dar perioada reducerilor este stabilită de fiecare comerciant în parte. Anul trecut, o singură companie din România a înregistrat de Black Friday comenzi în valoare de 460 de milioane de lei.

Se estimează că comerțul românesc va înregistra, în acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vândute în numai câteva zile și încasări de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie.

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează însă că unii comercianți pot să afișeze la raft reduceri false.

Creșterea cererii unor produse vine și în condițiile în care rata de înlocuire a acestora a scăzut vertiginos de la 10 la 5-6 ani, pe fondul creșterii puterii de cumpărare.

„Creșterea semnificativă a vânzărilor din 2019 este pusă și pe seama modificării obiceiurilor de consum și extinderii modalităților de plată. PayU anunța, ieri, că românii vor cumpăra online în valoare de 1,2 miliarde de lei, în creștere cu 20% față de 2018. Valoarea tranzacțiilor online urmează să înregistreze o creștere de 25%, ajungând la peste 360 milioane de lei. Motivele se bazează pe investițiile constante ale furnizorilor de servicii de plată online și ale comercianților în noi tehnologii și în educația cumpărătorilor. Extinderea vânzărilor din zona de online este completată de avansul vânzărilor din magazine, mare parte dintre retaileri pregătind zone speciale destinate Black Friday”, arată profit.ro.

Horia Constantinescum, președinte ANPC, atrage atenția: „Oamenii trebuie să urmărească produsele de valoare, pe care vor să le cumpere, ca să se asigure că cel puțin în urmă cu 30 de zile, prețul care urmează să primească discount era acela. Nu rare au fost situațiile când prețurile aparent cu discount, erau mărite și apoi scăzute. Echipa noastră de aur a sancționat operatori economici care aveau afișat la raft, profită acum. ANPC a dat amenzi în valoare totală de 122.000 de lei în urma campaniei de reduceri Black Friday din noiembrie 2017, deşi vânzările din acea perioadă au ajuns la 200 de milioane de euro, iar Consiliul Concurenţei a descoperit că 80% dintre oferte erau ilegale.

Spre comparaţie, vânzările realizate în cadrul principalei campanii promoţionale Black Friday au ajuns, în anul 2017, la aproximativ 200 de milioane de euro reprezentând aproximativ 7% din vânzările realizate în tot anul. Prin urmare, amenzile date de ANPC reprezintă doar 0,01% din cât au încasat comercianţii în total.”

Investigațiile Consiliului Concurenței din ultimii ani au arătat că, în medie, pentru 30% din produsele monitorizare, prețul tăiat a fost mai mare chiar decât prețul maxim practicat în ultimele 30 de zile, semn care indică o creștere/menținere artificială a prețului de referință de Black Friday. Privind dintr-un alt unghi, 70% dintre prețuri au fost mai bune decât în alte momente ale anului. ,,Dincolo de datoria autorităților de a monitoriza și sancționa practicile abuzive, clienții sunt cei care trebuie să fie vigilenți.

Urmărirea prețurilor pe o perioadă de timp, comparația ofertelor diferitelor magazine, sunt elemente importante – spun experții. În zona de online sunt de evitat site-urile obscure, care oferă prețuri spectaculoase. Sunt din păcate, în continuare, foarte multe site-uri capcană, oferte false și prețuri cu multe asterix-uri. Ofertele capcană pot fi regăsite și în magazine. În unele cazuri, magazinele trec cu litere mari caracteristici pe care produsul nu le are. Unii comercianți «uită » să prezinte fișa tehnică a produsului la achiziție, mizând pe faptul ca mulți clienți intră în “febra” cumpărăturilor și omit să se informeze’’. De regulă, prețul ridicol de mic ascunde capcane. Pot fi produse folosite și resigilate, care au o durată mai mică de utilizare etc.