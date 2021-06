Reducerea de personal la Consiliul Judeţean Bihor face posibilă creşterea bugetului de investiţii cu câteva milioane de euro pe an

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, a hotărât reorganizarea instituţiei, încă de la preluarea mandatului. Era supraîncărcată, iar unele structuri nu aveau obiect de activitate, spunea acesta.

„Reducerea de personal a fost de 50%, ceea ce înseamnă doar la aparatul propriu o economie de 1,2 milioane de euro pe an. Iar la toate structurile economiile se ridică la 6 milioane de euro pe an. Înseamnă că în fiecare an de acum înainte se vor vedea cu câteva milioane de euro mai multe în bugetul de investiţii. Ceea ce înseamnă mai multe drumuri asfaltate, mai multe poduri, mai multe alocări pentru comune”, afirmă el. Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor are deja o listă cu investiţiile la care lucrează.

Cheltuielile cu salariile din sectorul public sufocă bugetul ţării. A spus-o în repetate rânduri premierul. Prin aprilie, Florin Cîţu a observat o creştere a cheltuielilor de personal. Imediat i-a cerut ministrului de Finanţe explicaţii. Nu le-a primit nici până acum. Sau, dacă le-a primit, le ţine la Guvern. „I-am cerut ministrului Finanţelor să prezinte o extrapolare pe baza execuţiei bugetare a cheltuielilor de personal până la finalul anului. Avem o limită de 110 miliarde de lei în buget, pe care nu o vom depăşi. Execuţia arată o creştere mai mare decât estimam a chetuielilor bugetare de personal şi vreau să ştiu de unde vine această cheltuială de personal mai mare”, spunea Florin Cîţu.