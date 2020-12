Rednic, antrenor la Viitorul Constanţa

Mircea Rednic este noul antrenor al formaţiei FC Viitorul Constanţa. În vârstă de 58 de ani, Rednic a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani şi 6 luni, cu gruparea patronată de Gică Hagi.

Rednic a antrenat ultima dată formaţia Poli Iaşi. Ca antrenor are în palmares două titluri naţionale, cu Dinamo (2007) şi cu Rapid (2003), o Cupă cu Rapid (2002), o Supercupă tot cu Rapid (2003) şi Cupa Azerbaidjanului cu Khazar Lankaran (2011). Are 83 de meciuri jucate în naţionala României şi în carieră a evoluat la echipe precum Dinamo, Rapid, Standard Liege, Bursasport etc.