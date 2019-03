Recunoştinţă pentru munca depusă de familia luptelor

Primăria şi Consiliul Local Ardud i-au premiat pe Berei şi Barbul

Lenard Berei urca în urmă cu o săptămână pe podiumul Campionatului European de lupte greco-romane U23, la categoria 130 kilograme. O performanţă remarcabilă, sătmăreanul a devenit vicecampionul bătrânului continent. Ieri a avut loc un prim eveniment de premiere pentru rezultatul obţinut.

Primarul oraşului Ardud, Ovidiu Duma a venit la sala de lupte din Mădăras însoţit de consilieri locali şi de reprezentanţi ai administraţiei publice. Şi oaspeţii nu au venit doar într-o simplă vizită. Luptătorul Lenard Berei şi antrenorul Tudor Barbul au primit câte o diplomă de recunoştinţă pentru munca depusă. Totodată, cei doi au primit şi câte 2.500 lei, drept o mică contribuţie votată tot luni într-o şedinţă a Consiliului Local Ardud.

“În spatele oricărui rezultat există un antrenor, o echipă. În spatele lui Berei se află Tudor Barbul, antrenorul care l-a descoperit şi care l-a format. Dorim să aducem recunoştinţa comunităţii din Ardud faţă de ceea ce s-a obţinut. Sperăm că exemplul nostru va fi urmat, dacă până acum nu s-a întâmplat, şi de Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Satu Mare, de Clubul Sportiv Municipal Satu Mare unde sunt atâtea sporturi şi unde cred că şi luptele merită un loc, o apreciere şi o recunoaştere”, spune Ovidiu Duma.

“Mulţumim pentru sprijinul pe care ni-l acordaţi. Ardudul ne ajută cu multe! Faptul că există această sală vi se datorează vouă. Doar aşa putem să ne continuăm activitatea, să aducem atâtea medalii şi atâţia copii la sport”, a declarat antrenorul Tudor Barbul.

La sala de lupte a venit luni şi Adrian Ardelean, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Satu Mare. În numele colegilor, Adrian Ardelean i-a înmânat lui Berei o frumoasă diplomă de excelenţă. “Vă felicit pentru această performanţă în numele tuturor colegilor mei. Berei a făcut o performanţă de neegalat. Sunt sigur că prin performanţa ta îi vei face pe aceşti copii să muncească şi mai mult”, precizează Ardelean.

Lenard Berei le-a mulţumit tuturor pentru aprecieri şi ne-a transmis că nu se opreşte aici. Se gândeşte chiar la Tokyo 2020, ori la Paris 2024.

“A fost o ediţie foarte puternică! M-am panicat în sferturi când am fost condus de sârb cu 7-0. Dar am simţit că pot să-l bat şi am revenit. În semifinale am avut emoţii în faţa unui fost campion european. Ştiam că trebuie să dau tot ca să-l înving pe rus. Şi am dat tot! Adversarul din finală a fost foarte puternic şi sper ca peste un an să-l ajung, să-i iau un meci. Medalia asta reprezintă toată munca mea de până acum. În spate se află multe antrenamente, muncă şi seriozitate. Şi sigur, fără dorinţă nu reuşeşti nimic. Maestrul Tudor are cele mai mari merite pentru toate rezultatele mele. Mă gândesc acum la Mondialul din toamnă şi visez să particip la o ediţie a jocurilor olimpice”, ne-a povestit Lenard Berei.