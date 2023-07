RECORD: Facultatea din Iaşi în topul preferinţelor studenţilor

O facultate din România este prima opţiune a multor tineri români care doresc să aibă o specializare în domeniul agricol, dar şi al industriei alimentare.

Este vorba despre Universitatea de Ştiinţele Vieţii care a încheiat sesiunea de înscrieri cu cel mai mare numpăr de candidaţi, fiind vorba despre 12 procente peste numărul de solicitări de anul trecut.

Concret, reprezentanţii Universităţii au declarat că peste 1600 de absolvenţi s-au înscris, fiind vorba despre cea mai mare cifră de până acum.

„Am venit aici ca a doua variantă, dar când am ajuns aici şi am văzut şi mi s-au prezentat mai multe, a devenit prima şi am renunţat la cealaltă chiar dacă am fost admisă”, spune o tânără studentă.