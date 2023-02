Recomandări în tratamentul depresiei de la psihologul clinician Livinţă Oana

Mulţi dintre noi am experimentat cel puţin o dată senzaţia de “mă simt trist/ă”, ”nu am chef să fac una sau alta, parcă nu am energie să mai fac nimic”.

Problemele cotidiene, stresul la locul de muncă, rezolvarea problemelor pe repede-înainte din lipsă de timp, sau experimentarea unui eveniment/situaţie traumatică, ne pot lăsa impresia că e prea mult, e prea obositor, nu ne mai putem concentra, nu ne mai putem odihni, (sau dormim mai mult dec]t de obicei), nu avem poftă de mâncare (sau din contră apetitul alimentar creşte), nu mai avem energie să facem nimic, suntem agitaţi sau din contră simţim că ne este greu chiar să facem lucruri mărunte, avem sentimente de inutilitate, de culpabilitate, ne reproşăm aproape totul sau chiar simţim că nu mai putem duce totul şi ar fi mai bine să murim.

Când acestă dispoziţie este prezentă în cea mai mare parte a zilei, în majoritatea zilelor, ar trebui să ştim că ne confruntăm cu o depresie.

Cum gândeşte şi ce este în mintea persoanei depresive?

Din punct de vedere al gândirii, persoanele depresive au o viziune negativă asupra propriei persoane (nu sunt bun de nimic, nu fac nimic bine), viziune negativă asupra experienţelor curente (sunt multe obstacole, este foarte dificil de realizat) şi o viziune negativă asupra viitorului (este un eşec, nu va funcţiona, este imposibil). De fapt, persoanele interpretează realitatea într-un mod distorsionat, depresia fiind o lipsă a înţelegerii vieţii.

Această distorsiune (interpretare în mod eronat) poate lua mai multe forme:

• Persoana are prejudecăţi negative, ajungând la cea mai negativă concluzie, în ciuda evidenţelor contradictoriiş

• Aspectele negative ale situaţiei vor fi procesate şi reactualizate mai repede decât cele pozitiveş

• Extragerea unei reguli generale din una dau două incidente izolate şi aplicarea ei pentru mai multe situaţiiş

• Persoana personalizează orice rezultat negativ, asumându-şi vina pentru lucruri care nu funcţionează, sau consideră că orice situaţie socială inconfortabilă nu este altceva decât o respingere personalăş

• Etichetarea evenimentelor ca fiind albe sau negre, bune sau rele. Se aplică legea totul sau nimicş

• Persoana se caracterizează pe baza greşelilor, imperfecţiunilorş

• Experienţele pozitive nu sunt luate în calcul, ele fiind considerate mai puţin valide decât cele negative.

Ce simte persoana depresivă?

La nivel emoţional, depresia se caracterizează printr-o serie de dereglări. Persoanele depresive suprimă emoţiile negative, principala emoţie fiind furia. Avem de a face cu o furie direcţionată spre interior, asupra propriei persoane , fiind o sursă a conflictelor interioare si declanşatorul principal al vinei şi al auto-criticii. Persoanele depresive întâmpină dificultăţi şi în ceea ce priveşte emoţiile celorlalţi, acordând o mare atenţie indicatorilor din jur ai negativităţii desconsiderând emoţiile pozitive. Asta înseamnă că persoana este sensibilă la dezamăgiri, respingere, experimentând sentimente intense de furie şi inadecvare.

Cum se comportă o persoană depresivă?

Persoana în cauză are o motivaţie negativă: îşi pierde interesul pentru aproape orice, îşi reduce activităţile, se retrage social, îşi neglijează înfăţişarea şi chiar igiena, vocea este stinsă, monotonă, prezintă un aspect care dă impresia unei îmbătrâniri premature, poate să plângă des, aspectul feţei este unul trist / melancolic.

Cu toate interpretările eronate ale gândirii, cumulul de emoţii negative resimţite, persoanele depresive simt că nu mai pot merge mai departe, se izolează, se retrag din viaţa socială, se simt neînţeleşi şi abandonaţi, consideră că nu mai există rezolvare a tuturor problemelor, le este frică de ce va urma şi pot să se gândească tot mai mult la moarte poate ca şi soluţie a problemelor sau a faptului că se simt o povară tocmai prin neputinţa resimţită.

Încurajez şi îndemn persoanele să apeleze la ajutor. Soluţii există, iar starea de bine se va întoarce din nou în viaţa persoanei.

Livinţă Oana, Psiholog clinician

Clinica MentaLife Satu Mare

Ne pasă, ascultăm, oferim!