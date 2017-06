Recolta Dorolț vrea în Liga 3

La trialul organizat de Olimpia la stadionul din Dorolț, l-am întâlnit pe Alexandru Vincze, viceprimarul comunei și totodată președintele la Recolta. Evident, nu am scăpat ocazia de a-l întreba pe domnul Vincze despre viitorul echipei de fotbal din localitate, echipă care a retrogradat la sfârșitul sezonului din Liga 3 în Liga 4.



Din discuțiile purtate a reieșit că, în contextul în care mai multe echipe intenționează să se retragă din campionatul L3, edilii comunei Dorolț și-ar dori ca echipa din localitate să se înscrie din nou în al treilea eșalon. Dar numai dacă se vor găsi surse suplimentare de finanțare.

“Noi ne dorim să jucăm în continuare în Liga 3. Dar Primăria Dorolț nu are suficiente resurse financiare pentrru a susține integral echipa. Din acest motiv am depus o solicitare la Consiliul Județean pentru a ne sprijini financiar. Așteptăm răspunsul și dacă acesta va fi unul pozitiv, vom continua să jucăm în Liga 3. Dacă așa se va întâmpla, după experiența din primul an, sigur altele vor fi rezultatele. Adică mai bune”, a spus Alexandru Vincze. Potrivit aceluiași interlocutor, în cazul în care răspunsul va fi unul negativ, Recolta Dorolț își va continua activitatea în Liga 4 Elite.