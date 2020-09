Reclamaţii privind plata facturilor la apă-canal şi salubrizare

Marţi dimineaţă, înainte de a merge la Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor din Satu Mare, un pensionar sătmărean în vârstă de 80 de ani s-a oprit la sediul redacţiei noastre pentru a sesiza următoarea problemă pe care o are şi nu reuşeşte nicicum să o rezolve:

“Deşi suntem într-o lume a tehnologiei şi asta ar trebui să ne uşureze viaţa, se pare că unele regii autonome, cum e Apaservul, dar şi Florisalul de la noi, nu vor în ruptul capului să ne scape de statul la coadă pe la ghişee pentru a ne plăti facturile. Lunar, am optat ca pensia să îmi intre într-un cont bancar la o bancă din Satu Mare. De când există această posibilitate, am optat ca în momentul în care intră banii de pensie în cont Electrica şi cei de la gaze să îşi ia sumele necesare acoperirii facturilor de utilităţi. O dată pe lună, merg la bancă şi iau extras şi verific dacă totul e în regulă. Mereu e în regulă. Am solicitat să plătesc şi facturile de apă-canal tot aşa, respectiv cele de salubritate. Se pare că nu se poate, banii uneori îmi sunt luaţi din cont pentru achitarea contravalorii facturilor emise, alteori nu.

Este ceva aberant pentru că m-am trezit în luna asta cu o factură pe care îmi apare o altă factură restantă şi urma să îmi taie apa. Acesta este motivul pentru care merg şi la Protecţia Consumatorilor să văd de ce două entităţi aşa de mari nu pot să simplifice lucrurile când vine vorba de achitarea unor facturi”.