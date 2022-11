Recital Viola Fantasia, în 8 noiembrie la Filarmonica Dinu Lipatti

„Viola Fantasia”, prezentat marţi de la ora 18:00 în Sala filarmonicii Dinu Lipatti, este un recital în care sonoritatea caldă a violei se va împleti cu robusteţea pianului într-un stil de interpretare unic, plin de emoţie şi virtuozitate în dorinţa de a crea auditorilor o seară de neuitat.

Programul serii debutează cu Memories pentru violă şi pian, o compoziţie a unui creator englez, Adrian Connell, lucrare prin care autorul îşi evocă prin muzică anii copilăriei. Piesa a doua este binecunoscuta sonată Arpeggione de Franz Schubert, o lucrare cu un farmec subtil care exploatează din plin resursele expresive şi agilitatea de virtuozitate ale violei după care auditorii vor fi purtaţi spre tărâmul operei printr-o arie de opera deosebit de frumoasă Vedro con mio diletto ce apartine lui Antonio Vivaldi.

Prima parte a recitalului se va încheia cu o lucrare concepută de George Enescu pentru violă şi pian, compusă în 1906 şi intitulată Konzertstück. Este o lucrare lirică cu accente de virtuozitate compusă de Enescu special pentru a evidenţia talentul interpretului solist.

În partea a doua interpreţii Lucian Moraru şi Viniciu Moroianu vor prezenta un repertoriu foarte divers, conceput special pentru acest recital. Astfel, ne vor conduce în universul sonor al operei prin aria Nessun Dorma din opera Tuandot de Giacomo Puccini, după care va urma o piesă de virtuozitate de sorginte românească cu ritmuri din Maramureş intitulată Borşa compusă de Lucian Moraru şi o lucrare de factura sacră Ave Maria de Giulio Caccini. Lucian Moraru semnează şi lucrarea următoare Improvizaţie pe o temă de Erik Satieo lucrare in stil jazz care are la bază o temă a compozitorului francez Erik Satie urmată de o piesă cu un caracter mistic de acelaşi compozitor, Erik Satie, intitulată Gnossienne 4. De asemenea, în programul recitalului sunt programate o serie de trei tangouri in versiunea unor aranjamente muzicale spectaculoase pentru violă şi pian ce vor fi prezentate în primă audiţie cu ocazia acestui recital – Por una Cabeza a lui Carlos Gardel, un tango foarte cunoscut fiind subiectul coloanei sonore a filmului Parfum de Femeie, El choclo de Angel Villoldo şi tangoul La Cumparsita a compozitorului uruguayan Gerardo Matos Rodriguez care anul acesta împlineşte deja 107 de ani de la lansare (1915). Toate aranjamentele muzicale din partea a doua a recitalului sunt semnate de violistul Lucian Moraru.



Partea a I-a

Adrian Connell – Memories for Viola & Piano

Franz Schubert – Sonata D 821 “Arpeggione”

Antonio Vivaldi – Vedro con mio diletto

George Enescu – Konzertstück



Partea a II-a

Giacomo Puccini / Arr. Lucian Moraru – Nessun Dorma (Turandot)

Lucian Moraru – Borşa (Romanian Folk Suite from Maramureş Transylvania)

Giulio Caccini / Arr. Lucian Moraru – Ave Maria

Carlos Gardel / Arr. Lucian Moraru – Por una Cabeza

Lucian Moraru – Improvisation on a theme by Erik Satie

Angel Villoldo / Arr. Lucian Moraru – El choclo

Erik Satie / Arr. Lucian Moraru – Gnossienne no. 4

Gerardo Matos Rodriguez / Arr. Lucian Moraru – La Cumparsita