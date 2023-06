Recital cameral în 28 iunie, la Filarmonică

Miercuri, 28 iunie 2023, ora 19:00, sala Filarmonicii, ab. 43

RECITAL CAMERAL

IN THE MOOD FOR LOVE

Turneul Internaţional – STRADIVARIUS

ALEXANDRU TOMESCU – vioară

ADELA LICULESCU – pian

Turneul Internațional Stradivarius, ajuns în acest an la a XVIa ediție, denumit „IN THE MOOD FOR LOVE”- este o invitație adresată publicului la Meditație, Reflecție și Iubire. O conexiune în armonie de sunete între vioară și pian, între muzica marilor compozitori universali și naționali, adusă în fața publicului de Violonistul Alexandru Tomescu și a lui Vioară Stradivarius Elder-Voicu, acompaniat de pianista Adela Liculescu.

„De câte ori nu am simțit că în fața trăirilor noastre cele mai înalte, mai intime, pe scurt – în fața iubirii adevărate, cuvintele noastre devin neputincioase, incapabile să zugravească tot ceea ce simțim? Cred că muzica oferă și aici un posibil răspuns, un limbaj care se adresează direct sufletului, reușind să exprime inexprimabilul. Vreau să vă asigur că lucrările pe care vi le propun în programul acestui turneu reprezintă doar o mică parte, chiar una infinitezimală din tot ce înseamnă muzica legată de iubire. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, toată muzica vorbește despre iubire, în cele mai spectaculoase si neașteptate feluri. Dacă îl pot parafraza pe Marin Preda, dacă – iubire nu e, atunci nici muzica nu-și mai are rostul…

Mă simt foarte privilegiat să o am alături de mine în această călătorie muzicală, fascinantă pe pianista Adela Liculescu – un artist de o sensibilitate remarcabilă, alături de care voi da viață lucrărilor semnate de Kreisler, Massenet sau Franck. Turneul Internațional Stradivarius nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al partenerilor noștri, fără munca asiduă a echipei de organizare. Și toate acestea nu ar fi avut niciun rost dacă nu ați fi existat Dumneavoastră, publicul nostru pentru care suntem gata oricând să ne dăm tot sufletul pe scenă. Mulțumindu-vă tuturor, vă urez audiție placută!” spune violonistul Alexandru Tomescu.

Turneul se desfășoară în perioada 20iunie-9iulie 2023, cu un număr de 17 concerte, cu durata unui concert de 75 minute, în 17 localități urbane și rurale din România. Este un turneu dedicat muzicii romantice, armoniei, dragostei care animă cele mai frumoase sentimente cunoscute de oameni. Compozițiile vin din perioada romantismului târziu, exprimate prin lucrări de Jules Massenet cu „Meditație” din Opera „Thais”, Fritz Kreisler – „Liebesleid”, Fritz Kreisler – „Liebesfreud”, Edward Elgar – „Salut d’ amour”, Camille Saint-Saëns -„Introducere și Rondo Capriccioso” sau Cesar Franck – „Sonata în La Major” și câteva bissuri surpriză.

Pianista Adela Liculescu declară că ”Sunt foarte bucuroasă și onorată de colaborarea cu Alexandru Tomescu. Împreună am pregătit un program deosebit de frumos, cu muzică romantică, pe care abia așteptăm să îl prezentăm în 17 locații din România pe parcursul Turneului Internațional Stradivarius. Vă așteptăm în număr cât mai mare la concerte, să ne bucurăm împreună de muzică pentru că va fi un program de neuitat!”.

Turneul Internațional Stradivarius 2023 – “IN THE MOOD FOR LOVE” deschide seria de 17concerte, în 17localități, pe 20iunie, ora 19:00, la Tulcea-Teatrul “Jean Bart”, 21iunie, ora 19:00 la Galați-Teatrul de Operă și Operetă “Nae Leonard”, 23iunie, ora 19:00/Iași-Palatul Culturii, Sala “Henri Coandă”, 24iunie, ora 13:00/Mihăileni/Botoșani-Căminul Cultural, pe 25iunie, ora 18:00 la Suceava- Teatrul Matei Vișniec, 26 iunie, ora 19:00, Ghimeș/Bacău-Biserica Romano-Catolică, 28iunie, ora 19:00- Satu-Mare-Filarmonica “Dinu Lipatti”, 29iunie, ora 19:00, Oradea-Catedrala Greco-Catolică “Sfântul Nicolae”, pe 1iulie, ora 19:00 la Timișoara Capitală Culturală Europenă la Filarmonica “Banatul”, 2iulie, ora 20:00-Sibiu- Muzeul de Istorie, 3iulie, ora 19:00, Bistrița/Crama Jelna, 4iulie, ora 19:00, Brașov/Biserica Neagră, 5iulie, ora 19:00, Sebeș, Catedrala Lutherană-Evanghelică, 6iulie, ora 20:00/Târgu-Jiu-Parcul Coloana fără sfârșit a lui Brâncuși, 7iulie, ora 19:00, Hobița- Casa Memorială “Constantin Brâncuși”, 8iulie, ora 19:00-Filarmonica “Oltenia”-Craiova, iar turneul se va încheie pe 9iulie, ora 19:00, București- Sala Radio.

“IN THE MOOD FOR LOVE”- Turneul Internațional Stradivarius este dedicat și în acest an unei cauze de interes public, prin mesajul #ConectațilaFapteBune – Bursa “Adrian Tomescu”, prin care propunem publicului să se implice și să vină în sprijinul tinerilor artiști, astfel pot dona pentru această cauză.

“Anul acesta, Turneul Stradivarius, a cărui ediție se intitulează «In the Mood for Love», ne propune un traseu al acestui sentiment care însumează peste 4000 de kilometri, se parcurge în 21 de zile și are 17 «popasuri» în diverse locuri din țară. Acolo ne dau întâlnire Alexandru Tomescu și vioara lui, dar și Adela Liculescu și pianul ei. «In the Mood for Love» evocă și ceea ce simțim noi, cei din BRD, față de muzica clasică, pe care o susținem cu consecvență de decenii și pe care astfel o putem oferi cu drag clienților noștri și tuturor iubitorilor de muzică. Vă invităm să petrecem împreună o vară de neuitat, presărată cu muzică și iubire”, a spus Flavia Popa, Secretar General BRD, Partener Principal.

Turneul Internațional Stradivarius este un proiect care are loc an de an prin generozitatea și încrederea pe care Partenerii proiectului o investesc. Datorită susținerii lor financiare, emoționale și de comunicare au contribuit extraordinar la crearea unei comunități importante și extinse, iubitoare de muzică clasică, iar astăzi am ajuns la ediția a XVIa.