Reacţii la refuzul lui Iohannis de a o desemna premier pe Sevil Shhaideh

Fostul preşedinte Traian Băsescu a atras atenţia, pe Facebook, că propunerea pentru funcţia depremier al României nu trebuie să declanşeze o bătălie a orgoliilor între preşedintele Klaus Iohannis şi liderul PSD Liviu Dragnea, subliniind că se impune găsirea unei soluţii în cel mai scurt timp posibil.

„Respingerea de către Preşedintele României a propunerii pentru funcţia de Prim Ministru nu trebuie să declanşeze o bătălie a orgoliilor. Dragnea şi Preşedintele Iohannis au obligaţia să găsească imediat o soluţie. Fac precizarea că, în noua nominalizare, ca de altfel şi în noul guvern, nu au ce căuta oameni controlaţi de Serviciile Secrete. Nu este momentul unui război politic inutil între Dragnea şi Iohannis. Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea Preşedintelui”, a scris Traian Băsescu pe contul său de Facebook, citat de Mediafax.

Iliescu: Se prelungeşte un proces care necesita mai multă urgenţă

Fostul preşedinte Ion Iliescu a declarat, marţi, că respingerea de către Klaus Iohannis a propunerii PSD – ALDE ca Sevil Shhaideh să ocupe funcţia de prim-ministru prelungeşte un proces care necesita o mai mare urgenţă, fiind necesar dialogul pentru clarificarea situaţiei.

„Se prelungeşte, din păcate, un proces care necesita mai multă urgenţă, ca să se intre în noul an cu o echipă formată. De regulă se stă de vorbă. (…) E un Parlament nou, cu o structură nouă, preşedintele are şi el o vechime destul de mică, dar dialogul este necesar pentru clarificarea lucrurilor. Sper ca până la urmă să se găsească acea cale a dialogului”, a spus Iliescu, la Digi 24.

Predoiu (PNL): Preşedintele a respectat Constituţia

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Cătălin Predoiu (PNL) a declarat marţi că nu există riscul suspendării şefului statului, Klaus Iohannis, ca urmare a refuzului acestuia de a o desemna pe Sevil Shhaideh ca premier, el arătând că Iohannis a respectat Constitiţia şi legile prin decizia sa.

„Decizia preşedintelui de a respinge propunerea domnului Dragnea este făcută în interesul României. Este atributul suveran al preşedintelui, potrivit Constituţiei, să respingă sau să accepte, prin desemnare, o propunere făcută de un partid politic sau de o alianţă de partide politice. Nu există niciun risc de suspendare pentru că a respectat Constituţia, a aplicat Constituţia şi legile ţări nu numai în literă, ci şi în spirit”, a spus vicepreşedintele Camerei.

El a arătat că liderul PSD Liviu Dragnea nu a citit toate legile care au impact pe funcţia de prim-ministru şi a făcut o „propunere pripită”.

„Dragnea a dus lucrurile în aceast situaţie neplăcută nu numai pentru dânsul, PSD-ALDE, ci şi pentru români. În mod normal, cu o propunere care îndeplinea toate criteriile de exigenţă, nu numai profesional ci şi din punct de vedere al altor legi care au impact pentru statul român, ar fi trebui azi să avem un premier desemnat pe baza unei propuneri făcute cu înţelepciune”, a spus Predoiu.

El a mai spus că PNL este alături de Klaus Iohannis şi consideră că şeful statului a luat o decizie corectă pentru statul român şi pentru cetăţeni, respectând interesele statului român.

Tomac (PMP): Majoritatea să vină cu altă propunere

Preşedintele Iohannis trebuie să găsească „înţelepciunea necesară” pentru a convinge majoritatea politică să găsească o altă propunere de premier, „mai sigură, mai înţeleaptă”. a spus marţi preşedintele executiv al PMP Eugen Tomac.

„Pentru binele României, domnul Dragnea ar trebui să renunţe la această gândire extrem de îngustă, care poate pune în dificultate România şi relaţiile noastre ce ţin de securitatea României. Deci din acest punct de vedere, preşedintele are de luat o decizie extrem de grea şi sper să găsească înţelepciunea necesară pentru a-i convinge pe cei din majoritatea PSD-ALDE-UDMR să vină cu altă propunere mult mai sigură, mult mai înţeleaptă”, a spus Tomac, la RFI.

Alegerea premierului trebuie să se facă „în termeni de stat”, pentru că „România se află într-o poziţie geografică extrem de importantă” şi contextul european implică „foarte multă responsabilitate în luarea deciziilor”, a remarcat preşedintele executiv al PMP.

Vicepreşedinte PSD: Pare un început de criză

Vicepreşedintele PSD, Paul Stănescu, şeful organizaţiei judeţene Olt, a declarat, marţi, că respingerea premierului propus de PSD şi ALDE pare să fie „un început de criză”, iar cele două partide care au majoritatea se vor reuni în şedinţă.

Stănescu a afirmat că alianţa PSD-ALDE se va reuni „în scurt timp” şi va discuta „cu calm” pe marginea refuzului preşedintelui Klaus Iohannis de a o desemna ca premier pe Sevil Shhaideh. „Toată lumea e surprinsă pentru că preşedintele n-a făcut desemnarea de premier pe care noi am propus-o. În scurt timp, ne vom întâlni într-un for al partidului şi vom discuta cu calm subiectul acesta”, a declarat, pentru Mediafax, Paul Stănescu. Liderul social-democrat a opinat că mişcarea făcută de Iohannis poate echivala cu începutul unei crize politice în România.

„Este greu să mă exprim acum, dar aşa pare la prima vedere, că este un început de criză. Dar, încă o dată, PSD va analiza cu calm aceste lucruri şi, în scurt timp, va ieşi cu un punct de vedere, după ce ne vom întâlni cu toţii”, a mai spus Stănescu.

Turcan (PNL): Salutăm decizia preşedintelui

„Salutăm decizia, în interes naţional, a preşedintelui României. Este dreptul constituţional al domniei sale să respingă propunerea şi cu certitudine sunt foarte multe argumente”, a scris preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, pe Facebook.

Turcan a afirmat ca viitorul guvern trebuie ferit de vulnerabilităţi: „Noi considerăm că viitorul guvern al României trebuie ferit de orice fel de vulnerabilităţi, mai ales într-un context internaţional extrem de complicat. România nu trebuie să dea semnale confuze sau contradictorii”.

Liderul PNL a mai spus ca Executivul nu trebuie sa fie unul „personal”, aflat la dispoziţia liderului PSD Liviu Dragnea.

Zegrean: Preşedinte nu poate fi obligat să desemneze ca premier o persoană pe care nu o doreşte

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, marţi, că şeful statului nu poate fi obligat să desemneze ca prim-ministru o persoană pe care nu o doreşte, iar acesta nu poate fi un motiv de suspendare.

„Să vină cu altă propunere (PSD — n.r.). Asta se poate face. Nu-l poate obliga nimeni pe preşedinte să desemneze o persoană pe care nu o doreşte”, a precizat, pentru Agerpres, Zegrean.

Întrebat cum comentează faptul că în spaţiul public a fost vehiculată ideea suspendării preşedintelui, Augustin Zegrean a spus, în contextul respingerii propunerii PSD pentru funcţia de premier, că şeful statului doar „îşi face treaba”.

„Ăsta ar fi un motiv de suspendare? El îşi face treaba. Constituţia îi dă voie să desemneze sau nu persoana care i-a fost propusă”, a adăugat fostul preşedinte al CCR.

El a amintit că Legea fundamentală nu prevede nicăieri câte propuneri de premier poate respinge preşedintele.

„Constituţia spune că în urma discuţiilor cu partidele care au câştigat în alegeri trebuie să numească o persoană care să formeze guvernul. Atâta spune”, a explicat Zegrean.

Bușoi (PNL) Propunerea lui Dragnea era nefastă

Liderul liberal, Cristian Bușoi, a spus că PSD are tot timpul să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier, în contextul în care președintele Klaus Iohannis a refuzat astăzi să o desemneze pe Sevil Shhaideh.

Bușoi subliniază că Iohannis nu a făcut altceva decât să își exercite atribuțiile constituționale, „date fiind riscurile pe care le genera propunerea nefastă de premier, avansată de Liviu Dragnea”.

„Nu s-a întâmplat nimic mai mult decât faptul că preşedintele şi-a exercitat atribuţiile constituţionale, într-o situaţie în care se impunea filtrul preşedintelui

Preşedintele şi-a asumat rolul constituţional şi a luat o decizie într-o situaţie care impune o decizie a preşedintelui, dat fiind riscurile pe care le genera propunerea nefasta de premier, avansată de Liviu Dragnea.

PSD are tot timpul să facă o nouă nominalizare în acord cu imperativele funcţiei de şef al guvernului României şi mai ales, poate cu mai multă transparenţă şi mai multă asumare politică de către PSD.

România are o politică externă de respectat şi are nevoie de o imagine clară în exterior a liderilor politici care pot susţine aceste această politică externă, iar din păcate legăturile familiei premierului propus de Liviu Dragnea cu Siria şi regimul Assad, nu ar fi făcut decât să ridice semne de întrebare. Aceasta este o problemă de fond.

Rămâne însă şi o problema de formă legată de propunerea total netransparentă a PSD şi a lui Liviu Dragnea. Ne concentrăm pe problemele formale, de politică externă – şi este firesc – dar merită să discutăm şi despre faptul că PSD a venit cu o propunere de premier de care nimeni nu a avut habar în timpul campaniei electorale. Asta este un lucru care de asemenea merita analizat.

PSD a venit cu o propunere de premier care nu are nicio legătură cu PSD, este un fel de fraudă – „vrem să guvernăm, dar ne pitim în spatele unui nume necunoscut pe care îl păpuşează cineva din spate”. Este un tip de politică neonestă pe care PSD o continuă, după o campanie care a fost neonestă prin promisiunile avansate de dl Dragnea şi care se va vedea în cele din urmă că nu pot fi realizate”, a declarat Cristian Bușoi.