Reacții după suspendarea lui Coldea

Fostul deputat Elena Udrea a comentat joi suspendarea generalului SRI Florian Coldea ca fiind un prim pas în ”procesul de deparazitare a României”.

”Acum fix doi ani, pe 30 ianuarie 2015, am spus în fatidicul interviu de la Hotnews, pentru prima dată, că există un general SRI, Coldea, care conduce România, prin teroarea cătuşelor din mâna lui Kovesi. Că cei doi acţionează mafiot, că sunt beneficiari de bunuri şi avantaje în mod ilegal, că au relaţii nepermise chiar ilegale cu oameni de afaceri şi politicieni, că intervin în afaceri, politică, decid cine conduce instituţiile, cine candidează, cine câştigă alegerile, cine e liber cine nu etc. A doua zi au urmat 7 cereri, de reţinere şi arestare preventivă, într-o reacţie furibundă a celor doi, denumiţi Binom de către Ion Cristoiu în lunile care au venit. M-au băgat 8 zile apoi încă 72 în puşcărie, au încercat să mă mai aresteze o dată, a treia oară, după 6 luni după ce mă eliberaseră…Mi-am petrecut ultimii doi ani între DNA şi ICCJ, mi-au făcut cinci dosare penale, mi-au blocat cariera şi viaţa…”, a scris Udrea pe Facebook.

Ea susţine că acum se dovedeşte că a avut dreptate şi că demiterea lui Coldea este începutul.

”Dacă cei care erau în drept să reacţioneze la dezvăluirile mele ar fi avut curaj să o facă, România nu pierdea doi ani şi nu ajungea în criza de democraţie şi stat de drept în care se află acum. Sigur, mai bine mai târziu decât niciodată. Demiterea lui Coldea este începutul. Trebuie să urmeze repararea abuzurilor comise de sistemul represiv construit de acest om şi cei de lângă el, care au făcut mai mult rău ţării decât oricare politician de după Revoluţie. Procesul de deparazitare a României abia a început şi sper să nu fie falsificat de cei care cred că Sistemul trebuie să funcţioneze la fel, doar că altfel populat şi în folosul lor. PS. Ce se întâmplă e o lecţie pentru cei care cred că sunt atât de puternici încât nimic nu li se poate întâmpla – e o vorba englezească „Power is a fickle mistress” – Puterea este o amantă nestatornică (n.r.)”, concluzionează Udrea, citată de Mediafax.

Traian Băsescu: Sper ca acea comisie să fie corectă

Fostul preşedinte Traian Basescu a declarat, joi, pentru Mediafax, că ancheta SRI în cazul lui Florian Coldea este o reacţie firească pentru ca „tăvălugul mediatic ajunsese prea departe”, afirmând că speră ca ancheta să fie una corectă şi să scoată adevărul la iveală.

„Cred că este o reacţie firească a Serviciului Român de Informaţii pentru că tăvălugul mediatic ajunsese prea departe şi era despre vârful SRI. Eu sper ca acea comisie care face ancheta să fie una corectă care să-i respecte drepturile şi în acelaşi timp să scoată la lumină adevărul”, a spus fostul şef de stat.

Întrebat dacă suspendarea lui Coldea se impunea mai demult, Traian Băsescu a afirmat că este „greu de spus”.

„Greu de spus. Eu constat că s-a întâmplat. Deci, a fost o reacţie în cele din urmă sănătoasă a SRI. Este şi o reacţie specifică structurilor militare”, a comentat Băsescu.

El a subliniat că înregistrările difuzate de Sebastian Ghiţă au afectat percepţia publică asupra SRI şi, în acest context, se impunea o comisie care să facă o anchetă internă în primul rând.

Fostul preşedinte a precizat că este „binevenită” şi o anchetă parlamentară.

Verestoy Attila (UDMR): SRI are obligaţia să ancheteze în detaliu

Senatorul Verestoy Attila a declarat joi, comentând cazul Coldea, că SRI are obligaţia sa ancheteze în detaliu informaţiile care au ajuns în spaţiul public, iar noua comisie parlamentară de control ce se va constitui are menirea sa cerceteze cauzele care au dus la astfel de derapaje.

„Este obligaţia SRI să ancheteze şi să cerceteze până la detalii tot ce a ajuns în spaţiul public şi eu consider că îşi vor face datoria cei de la controlul intern al SRI”, a reacţionat senatorul, care a fost membru în comisia parlamentară pentru controlul SRI în mai multe legislaturi.

El a explicat pentru Mediafax că în momentul de faţă noua comisie de control SRI la nivel parlamentar nu a fost constituită.

”Probabil că acest lucru se va întâmpla cât de curând şi atunci menirea noii comisii este să cerceteze cauzele care pot duce la astfel de derapaje, în măsura în care acest lucru va fi permis de un nou regulament de funcţionare pentru ca actualul regulament care este lege, hotărâre de Parlament, nu prea permite un control real şi profund al unor astfel de situaţii. Comisia va avea obligaţia să cerceteze, să elucideze în deplinătate situaţia, nu respectivul caz în parte”, a subliniat Verestoy Attila.

Suspendarea lui Coldea este „o punere la dispoziţie” până la clarificarea situaţiei, a accentuat el.

„Până la clarificarea situaţiei este o punere la dispoziţie (suspendarea lui Coldea-n.r.). Acest lucru se poate transforma şi în demisie, dar se poate transforma şi în repunerea în funcţie, depinzând de cercetarea amănunţită şi profundă făcută de organul de control intern al SRI”, a susţinut senatorul.

Daniel Savu: SRI are un departament de protecţie internă, care trebuia să aibă pregătit dosarul

Fostul senator Daniel Savu, care a făcut parte din comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI, a declarat pentru Mediafax că decizia privindu-l pe Florian Coldea îi ridică multe semne de întrebare.

”Este o decizie care mie îmi ridică destul de multe semne de întrebare, pentru că SRI are un departament de protecţie internă, care trebuia să aibă pregătit dosarul. Nu mai era nevoie să facă o comisie, când cei de la Protecţia Internă trebuia să-ţi pună pe masă toate datele. Trebuia să deţină toate datele. Dosarul trebuia să existe”, a spus Daniel Savu într-o declaraţie.

Serviciul Român de Informaţii anunţă că la nivelul serviciului a fost constituită o comisie de verificare, până la finalizarea acestora, prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, fiind pus la dispoziţia directorului structurii.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la domnul general-locotenent Florian Coldea şi care au fost supuse unor verificari preliminare, directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, a dispus, conform procedurilor, constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale. În acest sens, până la finalizarea verificărilor, domnul general locotenent Florian Coldea este pus la dispoziţia Directorului, potrivit prevederilor legale, iar atribuţiile funcţiei de prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii vor fi preluate de către Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig. Sunt analizate toate circumstanţele prezentate public precum şi documentele puse la dispoziţie de general-locotenent Florian Coldea”, anunţă SRI.