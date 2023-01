Reacţie promptă a unui pompier sătmărean

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare povesteşte cum un pompier a reacţionat prompt când o colegă a căzut pe podea.

Iată scurta poveste:

„Ieri a fost o zi foarte aglomerată, caracteristică începutului de an. Termene, dosare, rapoarte, tot tacâmul… Seara trebuia să ajung şi la facultate, aveam examen.

Cum am ajuns în sală, l-am salutat pe Dan şi alţi câţiva colegi pe care îi ştiu şi am început să răscolesc prin geantă după caiete.

Nu am apucat să ne aşezăm în bănci, când o colegă s-a prăbuşit brusc de pe picioare, direct pe podea.

Nimeni nu a apucat să reacţioneze, cu excepţia lui Dan. Nici acum nu înţeleg cum a ajuns atât de repede lângă ea.

Dan a aşezat-o în poziţia de siguranţă, a monitorizat-o şi a sunat la 112. În scurt timp colegii de pe ambulanţa SMURD au ajuns la faţa locului şi au preluat-o în siguranţă.

Astăzi, l-am căutat pe Dan de dimineaţă. Vroiam să îmi povestească despre intervenţia lui din sala de examen. Era pe platou, la pregătire fizică.

L-am rugat să facă o pauză şi să îmi spună mai multe despre cum a reacţionat atât de repede şi cum a ştiut exact ce trebuie să facă. Cu multă, chiar prea multă modestie, îmi răspunde: „ – Of, dar nu am făcut nimic deosebit! Am fost doar lângă ea, atât!” Dan, ai făcut ce faceţi voi, pompierii salvatori, atât de dedicaţi şi implicaţi. Salvaţi vieţi şi sunteţi lângă oameni atunci când poate nimeni altcineva nu este! El este colegul nostru, Dan Curac, pompier sătmărean, un salvator, indiferent de împrejurare.”