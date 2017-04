Reacția lui Geoană la dezvăluirile despre alegerile din 2009

Mircea Geoană comentează informaţiile publicate de Andronic şi susţine că România are nevoie ca evenimentele din 2009 să fie clarificate.

Jurnalistul Dan Andronic a dezvăluit, într-un articol publicat luni, că şefii instituţiilor de forţă din România i-ar fi promis lui Traian Băsescu, în 2009, că îi vor asigura al doilea mandat de preşedinte. Mai mult, potrivit lui Andronic, mai multe persoane cu funcţii importante (George Maior – directorul SRI, Florin Coldea – prim-adjunc al directorului SRI, Laura Codruţa Kovesi – procuror general la acea dată) s-au întâlnit în noaptea alegerilor prezidenţiale acasă la Gabriel Oprea.

„Era o vorbă, că nu contează cine votează, contează cine numără. 2009 rămâne un subiect destul de obscur. În continuare cred că alegerile au fost câştigate de echipa noastră şi cred că au existat elemente cel puţin ciudate, care sper să apară la vedere, pentru sănătatea democraţiei noastre. Eu nu ştiu ce au făcut, ce au discutat (Maior, Coldea şi Kovesi acasă la Oprea – n.r.). Cu George Maior am o relaţie veche, mi-a fost coleg de partid, a fost directorul meu de cabinet, a fost un om în care am investit şi eu şi colegii din PSD foarte mult. Nu ştiu ce se ascundea în spatele celorlalte relaţii. Dar un lucru este foarte clar: Traian Băsescu a abuzat şi a apăsat cu multă violenţă şi cu multă pricepere pe butoanele de putere ale statului român, de o manieră nepermisă. Cât de mult cei care au fost în aceste instituţii s-au lăsat ‘încălecaţi’, cât de mult au executat ordinele ‘stăpânului’ în linia de comandă, asta nu ştiu şi este o chestiune pe care dumneavostră sau mai degrabă instituţiile statului, când se vor mai dezmetici, o să poată să ne-o spună. S-au întâlnit, foarte bine. Whisky-ul e o marfă liberă, nu mai este ca pe vremuri interzisă”, a declarat Mircea Geoană, contracandidatul lui Băsescu din 2009, la B1 TV, citat de stiripesurse.

Potrivit lui Geoană, există şi informaţii că oamenii de la Cotroceni, colaboratorii lui Traian Băsescu, îşi făceau deja bagajele şi se pregăteau să plece în seara alegerilor din 2009. „Dacă unii erau mai nervoşi în faţa acestei schimbări, acest lucru nu este unul care să mă intereseze. Ceea ce vreau să spun este că a fost o perioadă extrem de complicată şi acest lucru trebuie privit într-un context puţin mai larg. Statul român, de la începuturile sale, a fost un stat care a avut o parte civilă slabă, administraţie proastă, multă corupţie, mult nepotism, puţină performanţă. Toate statele de pe această planetă care au o guvernanţă civilă slabă, precară, uşor de compromis, îşi dezvoltă structurile militare, structurile de forţă, pentru a compensa slăbiciunea părţii civile. Problema pe care o avem de rezolvat acum nu e atât soarta lui 2009, pentru că soarta lui 2009 pentru mine este extrem de clară: eu am câştigat alegerile, aceste alegeri au fost tulburate de intervenţii extrem de complicate. O ţară care nu are şi partea civilă, partea de administraţie publică, partea de partide politice, partea de parlament, partea de business, partea de media, partea de ONG-uri, partea de universităţi suficient de robuste, nu are cum să reziste într-un singur picior. România trebuie să-şi păstreze piciorul, are nevoie de instituţiile de forţă, dar în acelaşi timp trebuie să înţelegem că există un echilibru între puterile statului, un control reciproc, şi sper ca acest episod tenebros din 2009 să fie măcar o lecţie sau o descurajare pentru viitor”, a mai declarat Geoană.

Mircea Geoană îl consideră în continuare un profesionist pe George Maior, deşi este „evident că a ales o tabără”. „Ce o fi făcut el la vârful acelei instituţii (SRI – n.r.), ce o fi făcut ei acolo, nu ştiu”, a mai precizat fostul lideri PSD.