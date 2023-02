Războiul ucrainean şi noua ordine mondială

La împlinirea unui an de la invazia Ucrainei, prin declaraţiile lor, politicienii parcă ar fi sărbătorit sfârşitul războiului. Oficialii români au scos în evidenţă ajutoarele pe care le-am acordat ucrainenilor. Am primit familiile de refugiaţi, am trimis ajutoare, am deschis un culoar de tranzit al mărfurilor, al cerealelor, spre porturile de la Marea Neagră.

Dar au fost şi persoane care s-au plâns, care au scos în evidenţă pierderile suferite de România.

Culoarul deschis pentru mii de camioane cu cereale a condus la o criză a produselor româneşti. Multe camioane nu au mai ajuns la Marea Neagră, ci s-au oprit pe drum. Ucrainenii au dat o lovitură puternică producătorilor români care au rămas cu produsele în depozite. Preţul mai mic a stricat piaţa. România din al doilea exportator de cereale din Europa a ajuns importator.

