Războiul din Ucraina, principalul pericol pentru leu

Marţi, 21 februarie, a fost publicată minuta celei de a doua şedinţe de politică monetară a BNR care s-a desfăşurat în 9 februarie. Documentul exprimă optimism din partea conducerii BNR, care vede rata anuală a inflaţiei decelerând la nivelul de o cifră în trimestrul al treilea, pentru a ajunge la finalul anului la 7%, „mult sub valoarea de 11,2 la sută anticipată anterior”.

Cursul euro a crescut pe 22 februarie de la 4,9193 la 4,9248 lei, însă cotaţiile din piaţa locală au urcat de la 4,918 lei, la deschidere, la aproape 4,93 lei, pe fondul reducerii apetitului pentru risc.

În minuta şedinţei BNR se arată că presiunea asupra leului, „continuă totuşi să vină din accentuarea dezechilibrului extern şi din incertitudinile asociate consolidării bugetare în contextul războiului din Ucraina, precum şi dintr-o eventuală înrăutăţire bruscă, pe acest fond, a percepţiei asupra riscului asociat pieţei financiare locale, au atenţionat unii membri ai Consiliului. S-a convenit, însă, că în perspectivă apropiată vor rămâne probabil dominante influenţele de sens opus decurgând din diferenţialul ratelor dobânzilor interne, inclusiv faţă de unele pieţe din regiune, în contextul persistenţei sentimentului favorabil de pe piaţa financiară internaţională, cu implicaţii asupra mişcărilor de capital”.

Minuta BNR observă, de asemenea, că indicii ROBOR au o tendinţă de scădere „pe fondul excedentului de lichiditate din sistemul bancar, iar randamentele titlurilor de stat au consemnat noi descreşteri (…) în contextul îmbunătăţirii considerabile a sentimentului investitorilor faţă de pieţele financiare din economiile emergente, sub influenţa aşteptărilor de moderare a întăririi politicii monetare de către Fed”. Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, stagnează de la începutul săptămânii 7,03%, minim al ultimelor şapte luni. Indicele la şase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 7,35%, iar cel la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase la nivel interbancar, a alunecat de la 7,71 la 7,70%.

Investitorii erau prudenţi înainte de publicarea minutei (Beige Book) ultimei şedinţe de politică monetară a Rezervei Federale iar euro se deprecia marginal la 1,0625 – 1,0667 dolari, motiv de creştere a cursului monedei americane de la 4,6169 la 4,6307 lei.

Moneda elveţiană se menţinea sub pragul de 0,99 franci/euro, ceea ce a făcut ca media ei să crească la 4,9919 lei.

Lira sterlină a crescut la aproape 1,14 euro, beneficiind de excedentul bugetar din ianuarie, iar cursul ei a urcat la 5,9997 lei, maxim al ultimei luni.

Preţul gramului de aur a urcat la 273,0797 lei, impulsionat de aprecierea monedei americane, în timp ce metalul galben fluctua între 1.833 şi 1.841 dolari/uncie.

În regiune, media monedei maghiare s-a depreciat marginal la 383,94 forinţi/euro iar a celei poloneze a pierdut teren la 4,7538 zloţi/euro.