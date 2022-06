Rata inflaţiei a urcat la 14,5% în luna mai

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 14,5% în luna mai a acestui an, de la 13,8% în luna aprilie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Nivelul inflatiei este similar cu cel de la inceputul anilor 2000, iar scumpirile ar putea r[m]ne la un nivel ridicat si in trimestrele urmatoare. In scenariul de baza, v]rful (probabil in intervalul 14 – 17%) ar putea fi atins in trimestrul urm[tor, arat[ un raport al BRD publicat joi.

BNR va avea o nouă şedinţă de politică monetară în 6 iulie, când am putea vedea o nouă creştere a dobânzii-cheie.

Asistăm la scăderea perspectivelor de creştere economică, deoarece creşterea rapidă a costurilor de trai are efecte asupra venitului real al gospodăriilor, în timp ce investiţiile private sunt afectate negativ de cererea mai scăzută, creşterea preţurilor inputurilor şi perturbările prelungite ale lanţurilor de aprovizionare, arată hotnews.ro.

Totodată, România urmează să se confrunte cu scumpiri puternice, de două cifre, şi în următorul an. Banca Naţională a României (BNR) arăta recent că rata anuală a inflaţiei îşi va accentua creşterea în perioada următoare şi va coborî la niveluri de o cifră doar în semestrul II 2023.

Creşterea preţurilor vine în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 17,18%, mărfurile alimentare cu 14,25%, iar serviciile cu 7,47%, faţă de mai 2021.

„Preţurile de consum în luna mai 2022 comparativ cu luna aprilie 2022 au crescut cu 1,2%. Rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 9,2%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2022 comparativ cu luna mai 2021 este 14,5%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2021 – mai 2022) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2020 – mai 2021) este 8,3”, arată INS, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Banca Naţională a României se aştepta la o inflaţie de două cifre abia din al doilea trimestru al acestui an, în contextul în care expirau măsurile de sprijin pentru facturi. Cu toate acestea, scumpirile au fost mai accentuate, astfel că rata inflaţiei a trecut de pragul de două cifre încă din luna martie.

Topul scumpirilor faţă de mai 2021 se prezinta astfel< gaze – 86,71%, cartofi – 50,93%, ulei comestibil – 44,14%, energie electrică, gaze şi încălzire centrală – 41,05%, ulei, slănină, grăsimi – 40,64%, combustibili – 38,48%, mălai – 31,55%, produse de morărit – 30,73%, făină – 30,13%, energie termică – 22,98%, pâine – 22,51%, pâine, produse de franzelărie şi specialităţi – 21,37%, legume şi conserve de legume – 19,87%, apă, canal, salubritate – 18,67%, energie electrică – 18,46%, brânză de oaie (telemea) – 17,65%, margarină – 17,35%, zahăr – 16,73%, ouă – 16,62%, servicii poştale – 16,54%, peşte proaspăt – 16,27%, unt – 15,94%, carne de pasăre – 13,83%, lapte şi produse lactate – 13,10%, cafea – 12,79%, carne de bovine – 11,39%, transport rutier – 10,93%, restaurante, cafenele, cantine – 9,94%, zahăr, produse zaharoase şi miere de albine – 9,69%, auto – abonamente – 9,33%, transport interurban (alte feluri de transport) – 9,21%, confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte – 8,68%, fasole boabe şi alte leguminoase – 8,23%, vin – 8,13%, `ngrijire medicală – 8,03%, cărţi, ziare, reviste – 7,51%, igienă şi cosmetică – 7,43%, tutun, ţigări – 6,95%, băuturi alcoolice – 6,93%, bere – 6,84%.