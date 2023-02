Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 16,37% în decembrie 2022, de la 16,76% în noiembrie

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât joi, 9 februarie, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, stabilit în şedinţa de politică monetară din ianuarie, informează banca centrală. De asemenea, BNR a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 16,37% în decembrie 2022, de la 16,76% în noiembrie, rămânând doar marginal deasupra nivelului prognozat, în principal ca efect al ieftinirii combustibililor, pe fondul descreşterii cotaţiei petrolului şi al aprecierii leului în raport cu dolarul SUA.

Creştere a activităţii economice în trimestrul III 2022 şi încetinire în trimestrele IV 2022 şi I 2023

Prin urmare, în trimestrul IV 2022, rata anuală a inflaţiei a ajuns pe un platou, aşa cum s-a anticipat, înregistrând pe ansamblul intervalului o creştere mult mai modestă decât în trimestrele precedente (de la 15,88% în septembrie).

Noile date statistice reconfirmă creşterea semnificativ peste aşteptări a activităţii economice în trimestrul III 2022 şi într-un ritm similar celui din precedentele trei luni, respectiv 1,2%, implicând o mărire a excedentului de cerere agregată şi în acest interval.

Creşterea anuală a PIB a continuat să decelereze în trimestrul III 2022 – la 3,8% de la 5,1% în trimestrul II – rămânând totuşi însemnată din perspectivă istorică, cu contribuţia principală adusă de această dată de formarea brută de capital fix, urmată la o distanţă apreciabilă de cea a consumului gospodăriilor populaţiei. Evoluţia exportului net a redevenit însă puternic contracţionistă în trimestrul III, în condiţiile în care dinamica anuală a volumului importului a depăşit-o sensibil pe cea a volumului exportului de bunuri şi servicii. Pe acest fond, soldul negativ al balanţei comerciale şi-a accelerat considerabil creşterea în raport cu perioada similară a anului anterior, în pofida restrângerii decalajului nefavorabil dintre variaţia anuală în scădere a preţurilor importurilor şi cea a preţurilor exporturilor.

Cele mai recente date şi analize indică o încetinire progresivă a creşterii economiei în trimestrele IV 2022 şi I 2023, sub impactul prelungirii războiului din Ucraina şi al extinderii sancţiunilor asociate, dar şi mărirea uşoară a avansului PIB în trimestrul IV 2022, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, pe fondul unui efect de bază.

Leul, tendinţă de întărire în raport cu euro începând cu mijlocul lunii ianuarie 2023

Efectivul salariaţilor din economie a continuat să crească în primele două luni din trimestrul IV 2022, dar vizibil mai lent decât în semestrul I, iar rata şomajului BIM a urcat din nou la 5,6% în luna decembrie, de la 5,4% în trimestrul III. Totodată, deficitul de forţă de muncă raportat de companii şi-a prelungit în debutul anului 2023 tendinţa de descreştere graduală evidenţiată în semestrul II 2022, iar redresarea intenţiilor de angajare în luna ianuarie a anului curent a survenit după o scădere semnificativă consemnată la finele anului trecut şi în condiţiile unor evoluţii divergente la nivel sectorial.

Principalele cotaţii ale pieţei monetare interbancare şi-au prelungit ajustarea descendentă graduală în luna ianuarie 2023, pe fondul excedentului de lichiditate din sistemul bancar, iar randamentele titlurilor de stat au consemnat noi descreşteri – relativ în linie cu evoluţiile din regiune -, în contextul îmbunătăţirii pregnante a sentimentului investitorilor faţă de pieţele financiare din economiile emergente, sub influenţa aşteptărilor de moderare a întăririi politicii monetare de către Fed.

Pe acest fond, precum şi în contextul sporirii atractivităţii relative a plasamentelor în monedă naţională, leul a manifestat din nou o tendinţă de întărire în raport cu euro începând cu mijlocul lunii ianuarie 2023. Totodată, moneda naţională a continuat să se aprecieze faţă de dolarul USD, ca urmare a evoluţiilor de pe pieţele financiare internaţionale.