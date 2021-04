Rapid Bucureşti a urcat pe locul 1 în Liga 2

Liga 2 la fotbal a intrat în linie dreaptă odată cu meciurile din playoff şi playout. În playoff 6 echipe se bat pentru primele două locuri care asigură promovarea în Liga 1. Mare beneficiară a primei etape este Rapid Bucureşti învingătoarea din deplasarea de la Miercurea Ciuc. Giuleştenii s–au impus cu 1-0 printr-un gol marcat în prima repriză de Bălan. Rapid a urcat astfel pe prima poziţie, la egalitate cu U Craiova 1948, dar cu un golaveraj mai bun în faza finală. După meci, căpitanul Rapidului, Alexandru Dandea a aruncat câteva săgeţi către gazde după ce echipa bucureşteană a fost primită cu ostilitatea la Miercurea Ciuc.

“Ne-am simţit ca acasă pentru că noi, astăzi, nu am jucat în altă ţară, cum au jucat cei de la Miercurea Ciuc. Cel puţin aşa au declarat. Noi am jucat în inima României şi am câştigat”, a spus fundaşul Rapidului.

În playout, Grupa A, ACS Comuna Recea a câştigat la scor, cu 5-0, meciul cu Pandurii Lignitul Târgu Jiu. Echipa maramureşană, cu trei jucători sătmăreni în teren, dar de la care a lipsit antrenorul Florina Fabian, aflat în izolare, ocupă locul 3 în grupă.

Rezultatele din playoff:

• CS Mioveni – FCU Craiova 0-0

• Dunărea Călăraşi – Poli Timişoara 0-0

• Miercurea Ciuc – Rapid Bucureşti 0-1

CLASAMENT

1.Rapid 1 1 0 0 1-0 36

2.U Craiova 1 0 1 0 0-0 36

3.Dunărea Călăraşi 1 0 1 0 0-0 35

4.CS Mioevni 1 0 1 0 0-0 34

5.ASU Poli 1 0 1 0 0-0 33

6.Miercurea Ciuc 1 0 0 1 0-1 32

Etapa viitoare: Rapid – Dunărea, U. Craiova – ASU Politehnica, CS Mioveni – Miercurea Ciuc.

Rezultate playout, Grupa A:

• Comuna Recea – Pandurii Lignitul 5-0

• CSM Slatina – Univ. Cluj 2-4

• Farul – Ripensia Timişoara 1-2

CLASAMENT

1.Farul 1 0 1 0 1-1 33

2.U.Cluj 1 0 0 1 4-2 32

3.ACS Recea 1 1 0 0 5-0 26

4.Ripensia 1 0 1 0 1-1 23

5.CSM Slatina 1 0 0 1 2-4 15

6.Pandurii 1 0 0 1 0-5 13

Etapa viitoare: Ripensia – ACS Recea