Raluca Turcan propune o alianță PNL – USR

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, joi, că dacă PNL va deveni un vector politic credibil, cu ideei de dreapta, USR ar putea să facă o alianţă cu PNL sau o fuziune, afirmând că sunt liberali care ar putea pleca din partid pentru a intra în „mirajul puterii”.

„Eu nu privesc USR ca pe un adversar politic, ci mai degrabă ca pe un competitor pe un anumit segment de electorat, un segment care a fost destul de dezamăgit de sistemul politic de până acum. Cred însă că dacă PNL va deveni acel vector politic din scena politică credibil, cu idei susţinute de dreapta, USR poate să vină natural alături de PNL fie într-o alianţă, fie dacă nu, la un moment dat, printr-o fuziune”, a declarat preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan.

O alianţă între PNL şi USR ar fi „soluţia pe termen lung”, a afirmat Raluca Turcan, susţinând că dacă bazinul PNL ar fi pus împreună cu un grup de tineri, în special în mediul urban, s-ar crea „o forţă în contrapondere la PSD”.

„Eu le spun doar celor de la USR că PNL nu este un adversar, eu colaborez foarte bine cu colegii din USR, însă PNL are program, are echipă, are valori, are această şansă de a restructura intern şi cred că pe termen lung putem colabora foarte bine”, a mai spus Turcan.

Preşedintele interimar al PNL a spus că „perioadele în opoziţie nu sunt uşoare” şi că este posibil să fie colegi de partid care „intră în mirajul puterii”.

„(…) Eu cred că mai sunt, din nefericire, şi unii colegi dependenţi de altfel de relaţii, poate inclusiv de afaceri. Ai fi imatur dacă nu ai înţelege că pur şi simplu unora le este imposibil să trăiască într-o perioadă de opoziţie, dar din ce am vãzut eu nu sunt mulţi. Este posibil să fie colegi care intră în mirajul puterii şi cad pradă acestui miraj, inclusiv pentru bunăstarea lor individuală, dar asta nu înseamnă că în PNL nu rămân suficienţi oameni şi că nu putem atrage mai mulţi oameni”, a răspuns Turcan, întrebată dacă este posibil ca mai mulţi liberali să plece către alte partide, în funcţie de rezultatul Covenţiei pentru alegerea conducerii PNL.

Turcan a afirmat că nu s-a gândit încă dacă va candida sau nu la preşedinţia PNL.

„Cine va fi preşedinte mă preocupă mult mai puţin acum. Mă interesează proiectul PNL şi vreau să văd acţiune parlamentară consistentă, serioasă, nu doar critică la PSD, ci alternativă în Parlament. (…) Avem doi candidaţi în acest moment, Cătălin Predoiu şi Ludovic Orban , poate vor veni şi alţii. Cel mai bun să reuşească!”, a adăugat Turcan.

Raluca Turcan declara, la sfârşitul lunii ianuarie, că nu intenţionează să candideze la preşedinţia partidului, însă, va intra, „cu siguranţă”, în cursa pentru şefia PNL Sibiu., notează Agerpres

“Nu intenţionez să candidez în momentul de faţă la preşedinţia partidului. Preocuparea mea este, ca preşedinte interimar, să asigur alegeri interne transparente, mobilizatoare, cuprinzătoare, din care să ieşim întăriţi”, spunea Raluca Turcan.