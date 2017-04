Raluca Turcan îşi crtitică partidul: PNL n-ar fi fost mai breaz la guvernare

Partidul Naţional Liberal, în unele cazuri, nu ar fi fost mai ”breaz” la guvernare decât cei care guvernează în prezent, a afirmat preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, duminică, la Cluj.

”PNL are o mare provocare la alegerile interne din 17 iunie. Ca reprezentanţi ai unei organizaţii fanion, aveţi obligaţia să daţi semnalul unei decizii raţionale, înţelepte şi rezolvabile pentru viitorul PNL. (…) Din nefericire, la nivel naţional, deşi am avut rezultate foarte bune în unele locuri, PNL a fost praf. (…) După acest praf de la alegerile parlamentare riscăm să nu înţelegem unde am greşit şi să repetăm erorile în unele locuri. (…) Faceţi un mic exerciţiu dragi colegi şi gândiţi-vă: dacă am fi ajuns la guvernare, cu acest partid care se zgâlţâie din toate încheieturile, credeţi oare, sincer, că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decât cei care sunt acum? Mi-e teamă că în unele locuri, nu. Şi asta pentru că am fost în trecut fără fermitate, fără consecvenţă, fără o direcţie egală asumată. (…) Am avut în trecut o cruntă lipsă de dialog între noi, o ruptură între centru şi baza partidului, o fractură între PNL şi cei din exteriorul nostru, o fractură în interior, între conducerile organizaţiilor judeţene şi baza celor mulţi”, a spus Raluca Turcan, în faţa liberalilor clujeni.

Potrivit acesteia, există două căi pentru viitorul PNL, ”blatul” cu PSD şi unirea forţelor, notează Agerpres.

”Sunt două căi. Una în care cădeţi pradă iluziilor, în care unii sunt pur sânge, dar oricând sunt dispuşi să pactizeze sau să facă blat cu PSD, de se răsucesc Brătienii în mormânt. (…) În acelaşi timp, în interiorul PNL aveţi o alternativă, iar alternativa este să unim toate forţele celor buni din PNL, să fim uniţi, orientaţi spre ceea ce aşteaptă oamenii de la noi, cei din exterior, şi mai puţin spre funcţiile pe care le deţinem. Să demonstrăm zi de zi că PNL poate fi alternativă la PSD. Eu asta cred că este soluţia”, a punctat ea, adăugând că PNL trebuie să recupereze electoratul urban, care s-a dus ”spre alte curente, spre USR şi alte nebunii”.

Peste 400 de delegaţi participă, duminică, la Consiliul de Coordonare Judeţean al PNL Cluj. Printre invitaţi se află şi secretarul general al PNL, Cristian Buşoi, candidaţii pentru funcţia de preşedinte PNL, Ludovic Orban şi Cătălin Predoiu, primarul Emil Boc.