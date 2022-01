Raliul Dakar a trecut miercuri de etapa a 4-a

Sătmăreanul Emanuel Gyenes şi-a continuat miercuri aventura de la cel de-al 12-lea Raliu Dakar. A fost o zi în care s-a mers prin localitatea Al Qaysumah, pentru un total de 636 de kilometri, din care 255 i-au reprezentat proba specială.

La startul probei de la clasa moto s-au prezentat 138 de piloţi. câştigătorul zilei a fost spanioul Joan Barreda Bort cu timpul 4 ore, 7 minute, 6 secunde. Mani Gyenes a încheiat pe locul 43 cu timpul 4 ore, 51 de minute şi 16 secunde. În clasamentul general, sătmăreanul ocupă locul 56, iar la clasa Male Moto se află pe locul 5.

În altă ordine de idei, aşa cum am mai scris, cunoscutul Cheloo de la Paraziţii este copilotul lui Mihai Ban la clasa auto. Acesta a publicat miercuri o poză cu Mani Gyenes despre care a spus: “L-am prins la cafea pe Mani Gyenes. E pe 6 la Original by Motul (Mallemoto). Mult prea decent si modest omul. Are tot respectul nostru.”

Raliul Dakar se va afla în următoarele zile la Riyadh, iar după ziua de pauză se va porni spre Al Dawadimi.

Programul rămas de la Dakar:

Etapa 5 (6 ianuarie): Riyadh – Riyadh (564/348)

• Etapa 6 (7 ianuarie): Riyadh – Riyadh (635/421)

Zi de odihnă (8 ianuarie) – Riyadh

• Etapa 7 (9 ianuarie): Riyadh – Al Dawadimi (700/401)

• Etapa 8 (10 ianuarie): Al Dawadimi – Wadi Ad Dawasir (828/ 394)

• Etapa 9 (11 ianuarie): Wadi Ad Dawasir – Wadi Ad Dawasir (490/287)

• Etapa 10 (12 ianuarie): Wadi Ad Dawasir – Bisha (757/374)

• Etapa 11 (13 ianuarie): Bisha – Bisha (500/345)

• Etapa 12 (14 ianuarie): Bisha – Jeddah (676/163)