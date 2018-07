Rădulescu îi cere lui Iohannis să denunțe protocoalele SRI

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu spune că i-a trimis preşedintelui două solicitări de a denunţa protocoalele instituţiilor judiciare cu SRI şi de a se delimita de acestea, de a face publice toate incerceptările ilegale pe mandate pe siguranţă naţională şi de a denunţa echipele mixte care au colaborat pentru “anchetarea şi condamnarea oamenilor nevinovaţi”. Rădulescu susţine că, dacă preşedintele nu va face întocmai solicitării lui, le va cere colegilor din coaliţia PSD-ALDE să continue procedurile de suspendare din funcţie.

Rădulescu are solicitări şi către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi către directorul SRI, Eduard Hellvig – „să arate public” toţi procurorii şi judecătorii care au colaborat cu SRi şi au făcut abuzuri. De asemenea, deputatul PSD le cere procurorilor din DIICOT să se dezică de Daniel Horodniceanu.

„Am constatat că în ultimii ani, şi în final ieri, prin revocarea doamnei Kovesi nu înseamnă că am făcut ceva. Nu am făcut absolut nimic, pentru că va fi înlocuită o persoană cu o altă persoană. Sistemul este acelaşi şi atunci, pentru că în aceşti ani de zile am văzut abuzuri extraordinar de mari şi neconstituţionale, şi împotriva drepturilor şi libertăţilor umane, am făcut nişte cereri”, explică el. De asemenea, el îi solicită ministrului Justiţiei să ceară instituţiilor “pe care le cunoaşte” să facă publice echipele de procurori şi judecători care au colaborat cu SRI.