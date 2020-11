Radu Panait, câştigătorul moral al alegerilor locale, îşi doreşte să ne reprezinte în Parlament

Radu Panait, candidatul USR PLUS pentru Camera Deputaţilor, este un antreprenor în vârstă de 35 de ani. A lucrat toată viaţa în mediul privat, activând în domeniul IT, iar intrarea sa în politică a venit abia după ce a demonstrat că are succes în mediul profesional.

Radu Panait conduce una dintre cele mai importante firme de IT din judeţul nostru. În urmă cu aproape două luni a candidat pentru postul de primar al municipiului Satu Mare, fiind clasat pe locul 2.

Această competiţie electorală l-a ambiţionat şi i-a arătat, totodată, că sătmărenii vor o altfel de politică.

Oamenii din această zonă sunt sătui de modernizări de faţadă doar pe ultima sută de metri a mandatului şi au îmbrăţişat cu drag noua abordare a candidatului USR PLUS.

Campania lui a fost de-a dreptul inovatoare, câştigând încrederea multor sătmăreni, dar cel mai important lucru e că a oferit speranţă oamenilor că şi Satu Mare se poate dezvolta precum comunităţile din vestul Europei.

Pentru a ne putea reprezenta are nevoie de o mobilizare generală la vot. La acest lucru putem participa cu toţii, dând un telefon apropiaţilor şi convingându-i să meargă la vot.

