Radicalizarea discursului politic

Radicalizarea discursului politic continuă cu o și mai mare intensitate după alegeri. În mod normal, alegerile, fie ele locale, parlamentare sau prezidențiale, au rolul de a limpezi apele. Energiile se consumă în campania electorală, pentru ca apoi punându-se armele în cui să se pornească la muncă. La noi fiecare rând de alegeri antagonizează taberele. După locale, partida câștigătoare se închide și se crede stăpână tuturor inelelor.

După parlamentare, majoritatea pune minoritatea la zid, încercând să stăpânească tot ce mișcă în țară. După prezidențiale, cel ce câștigă vrea tot, și controlul asupra majorității și asupra opoziției, având și butoanele instituțiilor de forță.

Toți se raportează la numărul de voturi obținute. Despre președinte se spune că este omul care a obținut numărul cel mai mare de voturi, în timp ce despre milioanele de voturi obținute de către contracandidatul său nimeni nu mai vorbește. Mai departe, partidele care pot forma o coaliție majoritară, vor să conducă țara, de sus până jos. La fel, primarul care obține numărul cel mai mare de voturi se face stăpânul comunei, orașului, municipiului. Aceasta este forma brută, sălbatică, a principiului democrației reprezentative.

Noi suntem atât de democratici încât disputele nu mai încetează. Parcă toți cei ce câștigă alegerile își pun pe creier o pancartă cu înscrisul machiavelic: “Cine nu este cu mine, este împotriva mea!”. Vedem în fiecare zi, peste tot, manifestări ale orgoliilor, ego-uri umflate.

Dar răul vine de sus în jos. Timp de zece ani s-a crezut că răul suprem vine de la președintele Ion Iliescu. Au urmat alți zece ani când Traian Băsescu era considerat vinovat pentru antagonizarea societății românești. Avem un nou președinte despre care nu se putea spune că este la fel ca Traian Băsescu. Dar la Controceni se pare că se schimbă draperiile, nu însă și năravurile. Klaus Iohannis a început un război cu partidele politice adversare la fel de necruțător ca predecesorul său. Locatarul s-a schimbat, însă spiritul războinic a rămas integru.

În timpul președintelui Băsescu parcă lucrurile erau mai simple. Venea din politică, era recunoscut pentru duritatea și chiar bădărănia lui. Clasa politică, mai precis PNL, a recurs la un om dinafara sistemului aducându-l pe Klaus Iohannis de la Sibiu precum în urmă cu mai bine de o sută de ani era adus prințul Carol de Hohenzollern cu gândul de a pune capăt disputelor politice.

Efectul nu este cel dorit. Și președintele actual s-a lăsat antrenat în bătălia politică. Nu-și iartă adversarii, îi provoacă, îi ironizează, îi atacă la fel ca orice alt politician. La rândul lor, politicienii nu au nici cel mai mic respect pentru președinte. Îl tratează ca pe un adversar oarecare.

Nici nu mai contează cine are dreptate. Mai corect este să admitem că nimeni nu are dreptate. Dacă fostul președinte afirmă că statul român este unul mafiot, înseamnă că are date pentru a-și susține afirmația. Cum nimic nu pare să se schimbe, urmează ca la sfârșitul mandatului Klaus Iohannis să spună și el același lucru.

Emil Constantinescu la sfârșitul mandatului spune că l-a învins Securitatea. Subiectul fierbinte din aceste zile este legat tot de amestecul serviciilor secrete în viața politică. Supranumite instituții de forță, SRI și DNA sunt în mijlocul unui scandal care nu mai poate fi ignorat.

Sunt acuzații grave la adresa persoanelor care conduc aceste instituții. Partidele, președintele, societatea civilă, ar trebui să se pronunțe asupra acestei chestiuni. Într-un fel sau altul, problema trebuie clarificată. Dar în locul clarificărilor, subiectul nu face altceva decât să contribuie la radicalizarea discursului politic, la antagonizarea societății. Acestea sunt semnele clinice ale unei societăți din ce în ce mai bolnave, care nu vrea să-și recunoască boala rușinoasă.