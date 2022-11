Rabla 2022, prelungită până pe 31 ianuarie 2023

Sesiunea de depunere a dosarelor în cadrul programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus a fost prelungită până pe data de 31 ianuarie 2023, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Astfel, până la finele lunii ianuarie 2023 pot depune dosare de finanţare persoane fizice, persoane juridice şi unităţi administrativ-teritoriale. Solicitanţii se pot înscrie în limita bugetului disponibil.

Calendarul de desfăşurare a sesiunilor de înscriere în anul 2022 în cadrul Programelor Rabla Clasic ;i Rabla Plus, precum şi sumele rămase disponibile pot fi consultate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente programelor.

O nouă sesiune de înscriere în programele Rabla şi Rabla Plus a demarat pe data de 30 septembrie şi urma să se încheie pe 25 noiembrie, timp în care persoanele fizice puteau să se înscrie în cele două programe prin intermediul dealerilor autorizaţi, iar persoanele juridice puteau depune dosarele de finanţare prin accesarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de AFM.

Bugetele totale puse la dispoziţie pentru această etapă se împart astfel: pentru Programul Rabla Clasic – persoane fizice, buget de 139.898.500 lei, persoane juridice – buget de 173.300.500 lei, instituţii publice – buget de 15 milioane de lei, în timp ce pentru Programul Rabla Plus – persoane fizice, bugetul este de 115.500.000 lei, persoane juridice – 202.303.000 lei şi instituţii publice – 15 milioane de lei.