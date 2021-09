Puţin fotbal, multe speranţe după Macedonia de Nord – România 0-0

Săptămâna de fotbal s-a încheiat. Echipa lui Mirel Rădoi, că mai mult a lui este, dar şi a lui Burleanu, căreia i se mai zice şi naţionala României, a adunat 7 puncte în trei meciuri, cu 4 goluri marcate şi niciunul încasat. E cu plus ? E cu minus? Cu zero (0) am zice noi. Pentru că, noi aştia, care am stat acasă şi am văzut meciurile la televizor, n-am prea avut parte fotbal.

În trei jocuri, cu adversari modeşti, nu ştim să fi văzut în dreptul României ceva mai mult de zece minute de fotbal de calitate. Poate doar pe faza de apărare unde a excelat (din nou) portarul Niţă şi parţial Chiricheş. În rest secetă mare. Pe benzile laterale, ne referim la apărare, au fost bulevarde mari indiferent de numele celui care a jucat, Raţiu, Camora sau Manea. La mijloc Cicăldău s-a pitit undeva, pe lângă fundaşi, Nedelcu a arătat atât cât poate arăta un mijlocaş de Zwei Bundesliga, Man s-a ferit de minge şi de contactele cu adversarii ca dracul de tămâie, iar Stanciu, totuşi cu câteva reuşite, a măcinat în gol între linii. Despre atac nu sunt multe de spus. Sorescu, folosit pe banda stângă deşi este dreptaci, a avut câteva sclipiri în timp ce vârful de atac, Jovan Markovic a fost inexistent. Dar nu e vina lui. Atât poate în momentul de faţă.

Despre înlocuitori nu avem multe de spus. Poate doar despre Adrian Rus, sătmăreanul nostru ar trebui să zicem ceva. Credem că Rădoi ar trebui să-i acorde mai multă încredere. Poate că suntem subiectivi, dar folosit când trebuie şi unde trebuie, suntem siguri că ar da un randamanet mult mai bun decât unii dintre titularii lui Rădoi.

La final nu vom mai adăuga doar clasamentul grupei noastre, programul meciuirilor viitoare şi cîteva comentarii, apărute în ”Fanatik” a unor foşti mari fotbalişti, Cornel Dinu şi Florin Prunea.

Cornel Dinu: “Chin balcanic acest Macedonia de Nord – România. Nimic la nimic. Decizii de neînţeles ale Rădoiului, indicaţii tehnice prin tatuaje şi ulei în creastă. Atacul şi mijlocul au jucat slab, Niţă a fost iarăşi cel mai bun jucător al echipei, a câta oară? Asta spune totul…”

Florin Prunea: “Remarcatul nu poate fi altul decât Niţă. Din nou portarul. Cel mai bun jucător. E trist. Vedem acelaşi film, cu portarul cel mai bun jucător al echipei naţionale”.

CLASAMENTUL Grupei J

1. Germania 6 5 0 1 17- 2 15p

2. Armenia 6 3 2 1 7- 9 11

3. România 6 3 1 2 9- 6 10

4. Macedonia N. 6 2 3 1 6- 5 9

5. Islanda 6 1 1 4 6-14 4

6. Liechtenstein 6 0 1 5 2-15 1

Program României:

8 octombrie

Germania – România, de la ora 21:45

11 octombrie

• România – Armenia, de la ora 21:45

11 noiembrie

• România – Islanda, de la ora 21:45

14 noiembrie 2021

• Liechtenstein – România, ora 19:00