Punctul de amendă rămâne îngheţat

Guvernul va îngheţa punctul de amendă pentru anul 2020, a anunţat premierul Ludovic Orban, însă modul de calcul va fi schimbat în viitor, deoarece legarea lui de salariul minim “nu este soluţia care să se poată aplica”.

“S-a dovedit clar că această relaţie între punctul de amendă şi salariul minim pe economie nu este soluţia care să se poată aplica, din moment ce an de an s-a îngheţat punctul de amendă, probabil trebuie calculat în alt mod”, a spus Orban. Punctul de amendă are o valoare de 10% din valoarea salariului minim brut pe economie. Plafonarea la 145 de lei a punctului de amendă s-a produs în 2017 şi 2018.