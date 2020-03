Publicaţia Şcolii Gimnaziale 1 Carei – Number 1 – împlineşte 14 ani

Din şirul publicaţiilor şcolare de înaltă ţinută face parte şi revista intitulată Number 1, aparţinând Şcolii Gimnaziale 1 Carei.

Zilele trecute am întâlnit pe Facebook, așadar online, numărul 33 al acestei publicații, la al 14-lea an de la apariție, prin urmare se poate spune că revista are deja o tradiţie, se bazează pe experienţa dascălilor îndrumători și mai ales a elevilor. Spunem și accentuăm că revista aparține elevilor , deoarece ei semnează articolele și desenele, cu excepția editorialului scris de Nicolae Moldovan, directorul școlii. Aici, autorul aduce un elogiu muncii bine făcute, respectiv, în varianta școlarilor, a temelor bine făcute.

Titluri și tematică de articole

În cele 20 de pagini ale revistei, întâlnim mai multe titluri de articole, cu tematică selectată din spectrul preocupărilor școlarilor, dar și de alt gen, cum ar fi cele specifice anotimpului de primăvară. De menționat că în multe cazuri se menționează și sursa de inspirație, lucru rareori cunoscut și aplicat în lucrări mult mai pretențioase.

După cum spuneam, primele articole sunt despre primăvară, Mărțișor, sărbătorile Pascale, Ziua Femeii. Urmează un articol care marchează aniversarea a 83 de ani de la naşterea marelui scriitor român Ion Creangă. Alte articole au o tematică educativă, cum ar fi combaterea bullying-ului, sfaturi privind utilizarea rațională a jocurilor la calculator, valențele educative ale excursiilor (La munte), ale voluntariatului și ale jocului în echipă. Deosebit de util se dovedește a fi articolul intitulat Alegerea meseriei potrivite, mai ales pentru elevii claselor a VIII-a, așa cum este autoarea articolului (Marin Miruna). Nu este omis sportul, științele și nici muzica. De asemenea, există și articole scrise în limbile maghiară și germană.

Caseta redacţională

Iată şi componenţa casetei redacţionale: profesorii coordonatori: Moldovan Nicolae, Motişan Ovidiu, Seleveschi Ana; profesorii colaboratori: Kocsis Gyongyike, Şteţ Anca, Azurac-Lang Ivett, Kiskasza Melinda, Kovalcsik Noemi, Knecht Andrea, Iluţan Lorena, Sfîra Elena, Torja Stela, Burlacu Helga, Mellau Gabriela. Iată și grupul de elevi redactori: Ardelean Cătălin, clasa a VIII-a A; Marin Miruna, a VIII-a A; Paul Gabriel, a VIII-a A; Bohonyi Mark, a VII-a A; Bonte Anghel, a VII-a A; Marcovici Cristina, a VII-a A; Leim Dennis, a VI-a A; Şorian David, a VI-a A; Zdroba Patricia, a VI-a A; Corches Carina, a V-a A; Bohonyi Martin, a V-a A; Sucală Teona, a V-a A; Tordai Gabriella, a VIII-a B Boldan Kiberli, a III-a B; Michelle Tar, a III-a E; Pink Regina, a IV-a E.

Bun gust și fantezie

Aşadar, articole sobre, diversificate, cu un echilibru între fantezie şi bun gust (uneori puțin prea siropoase), o tematică destul de diversificată, menită să satisfacă gusturile a numeroși cititori. Nu mai prejos este ţinuta grafică a revistei, bogată în ilustraţii color, făcute de elevi. Toate gândite să atragă cititorul pentru a-i îmbogăţi universul spiritual.

În încheiere, am putea spune că această activitate extrașcolară este deosebit de benefică pentru dezvoltarea abilităților de redactare ale elevilor, pe nedrept ruda săracă a disciplinelor școlare. Să nu uităm că abilitățile de scriere reprezintă un important predictor de succes pentru elevi, atât în școală, cât și în profesie.