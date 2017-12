PSD vrea să adune 30.000 de oameni la mitingul din Craiova

Senatorul Claudiu Manda, lider al organizaţiei PSD Dolj, estimează că la mitingul organizat pe 9 decembrie, la Craiova, vor fi prezente 30.000 de persoane.

„Din câte am înţeles, sunt foarte multe organizaţii judeţene care vor face (astfel de mitinguri — n.r.). Nu pot să vă spun, pentru că nu am eu o astfel de listă. Pot să vă spun clar că noi la Dolj stabilisem iniţial pentru ora 17,00, a rămas ora 15,00, ca să ne sincronizăm şi cu alte organizaţii judeţene. La Dolj ne aşteptăm să fie, probabil, în jur de 30.000 de oameni. (…) La întâlnirea la care am fost — şapte-opt preşedinţi de organizaţii — acolo toată lumea a spus că intenţionează să organizeze miting şi am stabilit ora 15,00”, a precizat el, luni, la Palatul Parlamentului.

Senatorul a arătat că fiecare organizaţie judeţeană are libertatea să aleagă tema. Potrivit acestuia, filiala de Dolj s-a ocupat deja şi de partea de promovare, notează Mediafax.

Manda a subliniat că nu a fost luată o decizie privind obligativitatea organizării unor astfel de mitinguri şi că iniţiativa a venit din partea preşedinţilor de organizaţii judeţene.