PSD şi PNL se ceartă pe alocatiile copiilor

Social-democraţii şi liberalii se ceartă pe majorarea alocaţiilor copiilor. Social democraţii au transmis că Guvernul Orban este obligat să aplice legea şi să plătească alocaţiile dublate pentru copii. Ministrul propus al Muncii Violeta Alexandru a propus înlocuirea alocaţiilor cu un sistem de vouchere care să încurajeze şcolarizarea copiilor.

„Invocarea voucherelor ca metodă de plată a alocaţiilor nu ţine loc de plată efectivă a acestora. Guvernul Orban este obligat să aplice legea şi să plătească alocaţiile #dublate pentru copii, fără să tragă de timp”, arată mesajul pe pagina de Facebook a PSD.

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat că nu a fost luată o decizie de către liberali cu privire la alocaţiile pentru copii, însă a fost analizată varianta ca acestea să fie acordate sub forma unor vouchere.

Într-o postare pe Facebook, Violeta Alexandru ea a spus că banii din alocaţii „se mai joacă şi la păcănele”.

„Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceştia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocaţiile copiilor (mai) beneficiază şi aparţinătorii/părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului. Se mai joacă şi la păcănele”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Minstrul propune înlocuirea lor cu un sistem de vouchere care să încurajeze şcolarizarea copiilor.

„ Am ridicat în discuţie ideea eficientizării sistemului actual; o soluţie ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuţie cu şcoala, ca să încurajăm părinţii să vină mai des la şcoală”, a adăugat Violeta Alexandru.