PSD şi ALDE au intrat într-o fază de dispute şi reproşuri interminabile

Tomac: ALDE nu are nicio perspectivă în afara guvernării

Tensiuni şi acuzaţii grave în coaliţia de guvernare PSD-ALDE. Un lider ALDE spune că “şantajul l-a inventat PSD” şi că în realitate cele două formaţiuni sunt despărţite de “foarte mult timp”. De asemenea, Dăncilă este acuzată că negociază majorităţi pe la colţuri.

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, nu crede că ALDE va părăsi guvernarea. Trebuie spus că cei de la ALDE au avut în vedere o alianţă cu Pro România în vederea alegerilor prezidenţiale astfel încât Călin Popescu Tăriceanu să fie susţinut în cursa pentru Cotroceni. În schimb, Daniel Constantin spune că nu va fi de acord cu o astfel de alianţă. Ba mai mult, acesta lansează acuzaţii grave la adresa lui Tăriceanu, pe care îl cataloghează drept „rebut politic”.

Lider ALDE: Cred că şantajul l-a inventat PSD-ul

Tensiunile din coaliţia PSD-ALDE s-au intensificat după ce luni premierul Viorica Dăncilă nu a participat la şedinţa coaliţiei. Asta în condiţiile în care ALDE a dat un ultimatum social-democraţilor, ultimatum ce a expirat ieri.

Atacurile au continuat şi marţi, când vicepreşedintele ALDE Gorj Robert Filip a declarat că oricum cele două formaţiuni sunt despărţite. Acesta apreciază că au fost aliaţi “doar ca să le fie bine unora mai mari şi aceştia mai mici să sufere”.

“Consider că tot timpul acesta am fost nişte parteneri serioşi, iar pentru faptul că am fost parteneri serioşi am avut de pierdut. Cred că şantajul l-a inventat PSD-ul, nu ALDE, de-a lungul timpului. Din punctul meu de vedere, oricum suntem despărţiţi de foarte mult timp”, a spus Robert Filip.

În ultima perioadă, liderii ALDE au avut mai multe runde de negocieri cu fostul premier Victor Ponta – preşedinte Pro România, doar că se pare că Daniel Constantin a dinamitat posibila alianţă dintre cele două formaţiuni. El spune că „Tăriceanu este un rebut politic”.

“Tăriceanu caută şi înţeleg că decizia e luată să iasă de la guvernare şi să facă alianţă cu Pro România. Indiferent ce se întâmplă, eu ca fondator al Pro România nu o să fiu niciodată de acord să facem vreo combinaţie politică cu dl Tăriceanu. Sunt şi alţii care nu vor fi niciodată de acord. (…) Tăriceanu este un rebut politic, au zis cetăţenii la vot”, a declarat Daniel Constantin.

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, apreciază că ALDE nu va părăsi guvernarea pentru că ministerele lor au o rectificare pozitivă.

„Nu cred că ALDE părăseşte guvernarea. Un partid cu 4%, cât a obţinut la ultimele alegeri, nu-şi permite să plece în acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru că oricum în interiorul lor majoritatea optează pentru rămânerea la guvernare, în condiţiile în care ALDE a decontat tot ceea ce politic a reuşit să implementeze, în ghilimele, împreună cu PSD în ultimii ani. Deci ALDE nu are nicio perspectivă în afara guvernării, este doar o încercare a domnului Tăriceanu de a se poziţiona pe poziţii de forţă, în condiţiile în care nu mai are acest suport în rândul populaţiei de a se poziţiona drept un lider care mai poate oferi o perspectivă.

E limpede că scena de ieri, prin care mai rămânea să anunţe domnul Tăriceanu că a sunat la 112 pentru a o găsi pe doamna Dăncilă şi a o invita la o discuţie, arată starea de fapt din coaliţia de guvernare. Dacă ne uităm la rectificare, veţi observa că ministerele coordonate de miniştrii proveniţi din ALDE au o rectificare pozitivă. Deci pe bani s-au înţeles, însă politic Dăncilă deocamdată dictează care este linia în actul de guvernare şi liderul ALDE nu are nicio şansă de a-şi impune vreun punct de vedere legat de agenda pe care vrea să o creioneze cu privire la alegerile prezidenţiale”, a declarat Eugen Tomac. În plus, Tomac a anunţat că PMP va vota oricând o moţiune de cenzură.