PSD Satu Mare se întăreşte cu primari şi personalităţi din judeţ

Joi, de la ora 13.30, la sediul Partidului Social Democrat Satu Mare, preşedintele Mircea Govor, primarul Adrian Farcău, avocatul Claudiu Ţinca şi primarul Cosmin Crişan au susţinut o conferinţă de presă, cu scopul de a prezenta noii membri ai grupării politice.

Mircea Govor a precizat, în deschiderea conferinţei de joi, că Partidul Social Democrat Satu Mare şi-a deschis porţile pentru oamenii de valoare, care s-au afirmat în profesia pe care şi-au ales-o. A prezentat câţiva dintre membrii vechi care s-au reîntors în sânul formaţiunii politice, ori care au semnat recent o adeziune.

„Eu fac politică pentru oameni, pentru partidul pe care-l conduc şi niciodată ca să-i fac la cineva pe plac. Pot s-o spun şi pe asta, după o mulţime de mesaje de intimidare, de ameninţare, că dacă faci aia… dacă faci aialaltă… eu spun sincer, sunt foarte călit în bătăliile astea politice. Mă cunoaşteţi toţi şi din presă, adică eu le spun la toţi să fim calmi, să avem răbdare. De aceea îi invit pe toţi cei care vor să facă politică cu adevărat pentru judeţul şi municipiul Satu Mare, să vină în jurul Partidului Social Democrat. Acesta este mesajul meu pentru toţi care vor să facă politică şi vor binele sătmărenilor. Da! Uniţi pentru judeţul şi municipiul Satu Mare, dar în jurul PSD”, a precizat preşedintele Mircea Govor, în deschiderea conferinţei de presă de joi, 28 iulie.

Acesta a mai menţionat că, în partid vor intra numai cei care doresc cu adevărat binele sătmărenilor, care vor unitate în demararea şi aplicarea acţiunilor pentru binele tuturor locuitorilor judeţului.

Govor este de părere că Partidul Social Democrat Satu Mare are foarte mulţi oameni de valoare, primari excepţionali, oameni care au susţinut şi susţin în continuare gruparea politică.

Cosmin Raţiu, nou membru PSD

Apoi a dat citire listei cu noii şi vechii membri ai PSD care s-au reîntors între foştii colegi. A început prin a-l menţiona pe primarul din Tăşnad, Adrian Farcău, apoi pe medicul stomatolog Cosmin Raţiu, preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi Satu Mare, care ar fi deranjat prin alegerea de a se înscrie în PSD.

De asemenea, un alt nou membru este Dorina Grunfeld, fosta preşedintă a Organizaţiei de Femei a PNL, respectiv a Organizaţiei de Femei din ALDE.

Lista a fost completată şi cu numele lui Viorel Pop, director adjunct regional de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, respectiv cu Mihali Corneliu, fost coleg de partid şi actual director judeţean la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. El a îndeplinit ;i funcţia de consilier judeţean din partea PMP dar i s-a retras sprijinul politic.

Şimon Gheorghe a fost candidatul ALDE la primăria Odoreu, este jurist şi director adjunct la Direcţia Agricolă şi a renunţat la funcţia de consilier judeţean.

Ovidiu Răfan, inginer la Consiliul Judeţean Satu Mare, este unul dintre noii membri care au completat lista preşedintelui Mircea Govor.

Apoi a luat cuvântul Adrian Farcău, primarul oraşului Tăşnad. „Cred acum că tot ceea ce urmează să se întâmple la Tăşnad şi la nivelul judeţului Satu Mare şi este creionat ca şi proiect din partea Partidului Social Democrat, este realizabil şi este exact ceea ce are nevoie oraşul nostru şi judeţul, în acest moment. E greu să îmbin şi administraţia locală şi politica, dar este uşor când o faci pentru a ajuta cetăţenii şi pentru a-şi aduce oraşul la un nivel cât de cât corespunzător zilelor pe care le trăim. Aşa că, chiar dacă fizic, în acest moment, nu pot să semnez o adeziune, pentru că figurez pe listele partidului Pro România”, a precizat primarul Adrian Farcău.

Acesta i-a mulţumit preşedintelui Mircea Govor pentru sprijinul pe care i l-a arătat în derularea unor poiecte implementate în Tăşnad.

Primarul Cosmin Krişan din Pomi a mulţumit pentru susţinere

A urmat discursul primarului Cosmin Krişan, din comuna Pomi, care a mai fost membru al PSD, între anii 2012 – 2016, când a activat ca şi consilier din partea PSD.

„În 2020, exact cum a spus domnul preşedinte, am candidat din partea ALDE, dar în Alinaţă înregistrată la Tribunal PSD-ALDE, pe listă comună de consilieri locali.

Şi eu susţin politica Partidului Social Democrat. Toate proiectele au fost derulate în perioada guvernării PSD – ALDE.

Exact cum a spus domnul primar din Tăşnad, fizic nu pot să semnez o adeziune, dar mă alătur echipei, iar când situaţia o va impune, voi face şi acest lucru.Vreau să-i mai mulţumesc încă o dată preşedintelui Mircea Govor, pentru susţinerea în proiectele la nivel local, pentru comuna Pomi”, a precizat edilul Cosmin Crişan.

În cele din urmă, a luat cuvântul avocatul Claudiu Ţinca, pre;edintele Asocia\iei “Uni\i pentru Satu Mare”, un alt nou membru care a decis să intre în politică, alături de PSD.

S-a decis să se implice, pentru a face ceva concret pentru comunitatea sătmăreană, dar şi pentru judeţ.

„Nu am venit în partid pentru a obţine funcţii, nu-mi doresc să acced în niciun fel de poziţie, indiferent care ar fi aceea. Toate aceste lucruri cred că se discută în partid şi dacă va fi nevoie, cu drag voi pune umărul.

Am decis să intru în politică şi în Partidul Social Democrat, cum le spuneam şi colegilor săptămâna trecută, când am participat la prima şedinţă în cadrul partidului, pentru că, în urma discuţiilor purtate şi analizând statutul PSD, am găsit două chestiuni care se grefează perfect pe activitatea pe care am desfăşurat-o, după cum am spus, mai bine de 26 de ani, ca şi avocat.

Două principii care ar trebui şi îi călăuzeasc[ pe fiecare dintre avocaţi sunt apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi, de asemenea, faptul că acest partid se doreşte a fi o punte de legătură între societatea civilă, autorităţi şi cetăţeni, adică exact activităţile pe care le desfăşor zi de zi şi în calitate de avocat”, a explicat Claudiu Ţinca. El a mai menţionat câteva dintre motivele pentru care a aderat la PSD Satu Mare, după care a mulţumit invitaţiei de a adera la această grupare politică. Şi-a încheiat discursul precizând faptul că speră să se ridice la nivelul aşteptărilor preşedintelui grupării politice, cât şi ale celorlalţi colegi.

Mircea Govor a încheiat conferinţa de presă prin a menţiona faptul că noii membri enumeraţi pe listă nu au putut fi prezenţi din cauză că erau în timpul serviciului, ori plecaţi în delegaţie.