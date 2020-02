PSD cheamă Pro România înapoi, Ponta își lansează un manifest

La Convenția Națională Pro România, Gabriela Firea l-a lăudat pe liderul partidului

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu s-a aflat duminică la Convenția anuală a Pro România, unde şi-a amintit cuvintele mamei sale, adresându-se celor din sală: ”Haideţi, treceţi odată acasă!”.

Ciolacu a spus despre Victor Ponta că a fost un prim ministru bun, dar a fost al PSD, fiind însă huiduit de sală când a spus acelaşi lucru despre Mihai Tudose. Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat duminică, la Convenţia Pro România, că pe cele două partide le apropie lupta împotriva hegemoniei partidelor mari care fac orice să le taie participarea la viaţa politică şi socială.

Firea îl laudă pe Ponta

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a fost prezentă, duminică, la Convenţia anuală a Pro România, iar la urcarea pe scenă a spus că speră să nu fie dată afară din PSD pentru că a participat la această reuniune a partidului condus de Victor Ponta. Firea s-a întrebat retoric de ce PSD nu a desemnat un premier ca Victor Ponta în loc să schimbe trei premieri în trei ani, iar la final a spus că ”ori pierdem separat, ori câştigăm împreună”, susţinând că PSD, ALDE şi Pro România se pot alia pentru a da cel mai bun Guvern.

”Nu se poate salva România decât cu oameni integri, profesionişti, cu oameni de calitate şi mă uit în sală şi alături de câţiva colegi de-ai mei, împreună Pro România, PSD, ALDE, putem face nu unul, ci trei Guverne mult mai performante decât guvernul actual, un guvern demis pentru incompetenţă, un guvern demis pentru laşitate şi pentru impostură şi mi-aş dori să ajungem momentul să nu vorbim de partide mari şi partide mici, ci despre partide responsabile şi partide iresponsabile. Nu contează mărimea partidului, contează dacă e condus bine sau rău, discreţionar sau democratic. A venit vremea oamenilor politici care sunt în stare să lase la o parte orgoliile, vanităţile superficiale. Reprezintă un păcat din punct de vedere creştin şi o mare gogomănie din punct de vedere politic a ţine supărarea la nesfârşit, a împărţi lumea în trădători şi netrădători”, a spus Firea.

Ponta: Partidul s-a născut la euroalegeri

În deschiderea Convenţiei anuale a Pro România, liderul acestui partid, Victor Ponta, a declarat că formaţiunea politică s-a născut la alegerile europarlamentare din 2019.

”Cred că am făcut un lucru extraordinar de bun că am reuşit să avem la Bruxelles un reprezentant aşa de bun cum este Corina Creţu. Eu ştiţi că nu am întotdeauna mână bună, pun şi oameni buni pe listă, pun şi oameni care nu meritau”, a declarat liderul Pro România. Victor Ponta a mulţumit parlamentarilor care au contribuit la schimbarea Guvernului Dăncilă şi nu au votat Guvernul Orban.

”Vreau să mulţumesc parlamentarilor care au făcut două lucruri bine: în primul rând au schimbat un guvern care nu a fost bun şi în al doilea rând nu au votat un guvern la fel de rău ca cel de dinainte şi mă bucur că în sală nu se afă nimeni care a votat Guvernul Ludovic Orban. Sunt câţiva care l-au votat şi sunt la PSD acum, dar asta e problema lor, nu a noastră. Noi cei de aici am spus că nu votăm un guvern incapabil să rezolve problemele ţării”, a declarat Ponta. El a anunţat că la finalul Convenţiei va fi făcut public un Manifest al Pro România pentru 2024 care va cuprinde ”idei care vor supăra, avansate faţă de nivelul societăţii”.