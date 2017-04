PSD cere audit la Parchetul General şi la DNA

Concluziile evaluării Laurei Codruţa Kovesi şi a lui Augustin Lazăr nu i-au convins deloc pe cei de la PSD. După ce ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a anunţat că nu este oportun să se ceară revocarea celor doi, social democraţii trec la un alt nivel. Senatorul Serban Nicolae ii cere ministrului sa faca un audit la DNA si Parchetul General, conform Digi 24.

„E, cum spune romanul, ca patrunjelul in ciorba, nici nu ajuta, nici nu strica”, a spus Serban Nicolae. „Bilanturile triumfaliste, pompoase, cu ghilimele de rigoare, cu sampanie si piscoturi nu au niciun fel de referire la aspectele negative ale activitatii, la disfunctionalitati”, a precizat el.

Şerban Nicolae nu e singurul care a început ofensiva la adresa celor doi. Şeful PSD Vaslui, Dumitru Buzatu a transmis ca nimic nu garanteaza ca simpla analiza va rezolva problema. „Trebuie sa corectam legislatia, trebuie sa corectam normele de conduita, modalitatile, procedurile, trebuie sa facem ceva. Nu ne spune nimic despre ce masuri totusi pot fi luate pentru ca asemenea lucruri si derapaje sa nu se mai intample. Nimic nu ne garanteaza ca simpla analiza va rezolva problema”, a transmis el.

Claudiu Manda, presedintele PSD Dolj, a declarat la randul sau ca se astepta ca la sfarsitul conferintei Toader sa propuna revocarea. „Ma asteptam ca in final concluzia sa fie propunerea de revocare sau declansarea procedurilor de revocare. Sigur ca nu am reusit sa inteleg de ce si ce mi se pare ciudat este ca, daca tot am stat o tara intreaga 45 de minute sa ascultam unde s-a gresit si ce ar trebui corectat, de ce nu a mai alocat macar cinci minute sa explice de ce nu este oportuna in acest moment propunerea de revocare”, a sustinut Manda, conform sursei citate.