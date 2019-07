Protopopiatul Ortodox Oaş dă startul taberelor de vară pentru copii şi tineri

27 de mici creştini din satele Ţării Oaşului au participat la tabăra „Credinţă şi Identitate”

În perioada 30 iunie – 3 iulie, 27 de copii au participat la Tabăra tinerilor creştini ortodocşi “Credinţă şi Identitate”. Tabăra s-a desfăşurat la Schitul “Sfântul Arhidiacon :tefan” de la Luna :es, fiind organizată de Cercul pastoral II din Protopopiatul Oaş, cu binecuvântarea Preasfinţitului părinte Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

În cadrul taberei au participat copii din parohiile Aliceni, Bixad, Bixad-Trip, Boineşti, Cămărzana, Lechinţa şi Târşolţ. Pentru mare parte dintre copii tabăra a fost o premieră, o experienţă unică ce le-a oferit posibilitatea să participe la numeroase activităţi (cateheze, jocuri, ateliere, drumeţii etc.), să socializeze şi în mod cert să lege prietenii.

Activităţile s-au derulat sub coordonarea pr. Ciprian Supuran în colaborare cu preoţii Petru Costin, Dan Coroian, Horaţiu Surani, prin Biroul de Catehizare a Tineretului din Protopopiatul Ortodox Oaş. La buna reuşită a taberei au avut un aport important şi voluntarii:

Anca Supuran, Denisa Talpoş, Daniel Costin şi Mihaela Chencian.

În mod cert copiii s-au bucurat de fiecare moment petrecut în cadrul taberei, de rugăciune, de poveţele preoţilor şi în egală măsură de drumeţiile făcute într-un peisaj de poveste, de locurile noi şi oamenii pe care au avut ocazia să-i întâlnească. Cu toţii au primit la plecare o diplomă de participare care să le reamintească de toate aceste experienţe unice.

O altă tabără creştină, „Hristos în mijlocul nostru!” a debutat luni, 8 iulie, şi se desfăşoară până la data de 14 iulie. Evenimentul a ajuns la cea de-a VII-a ediţie şi este organizat de Asociaţia Tinerilor Ortodocşi şi Protopopiatul Ortodox Oaş. Aşa cum am aflat de la părintele protopop Marcel Malanca, tabăra se bucură de la an la an de un interes tot mai mare din partea copiilor şi tinerilor preocupaţi de tot ce este bun şi folositor vieţii lor.

