Proteste de amploare în toată ţara

Zeci de mii de oameni s-au strâns, sâmbătă seara, pentru a protesta faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile. La Sibiu, numărul protestatarilor a ajuns la 18.000. Oamenii au oprit în faţa sediului PSD unde au depus coroane şi au aprins lumânări. La Cluj-Napoca numărul protestatarilor depăşeşte 15.000, iar la Timişoara – 10.000.

UPDATE Peste 6.000 de bistriţeni au ieşit în stradă în a 5-a zi de proteste

Peste 6.000 de bistriţeni au ieşit, sâmbătă seara, în a cincea zi de proteste, în faţa Prefecturii din Bistriţa-Năsăud, numărul lor fiind cel mai mare de până acum. Oamenii au adus cu ei şi lumânări.

Peste 6.000 de persoane, între care mulţi tineri, au participat, sâmbătă seara, la un marş de protest pe străzile municipiului Bistriţa, timp în care au scandat lozinci în semn de nemulţumire faţă de adoptarea ordonanţei privind modificarea codurilor.

Bistriţenii le-au mulţumit jandarmilor că sunt de partea lor şi le-au oferit flori şi ceai cald înainte de a porni în marş pe străzile oraşului.

Protestatarii au amenajat în faţa Prefecturii şi un mic loc de pomenire în care au postat mesajul “PSD a murit” şi au aprins lumânări.

Majoritatea pancardelor folosite de protestatari au avut mesaje adresate Partidului Social Democrat, lui Liviu Dragnea, dar şi Guvernului Grindeanu, căruia îi cer demisa.

Oamenii au scandat „Abrogaţi şi plecaţi”, “PSD, ciuma roşie”, “Hoţii”, iar tinerii au adus pancarte pe care scria, printre altele “Nu m-am născut în `99 ca să trăiesc în `89”, “Nu ne mai furaţi, libertatea ne-o lăsaţi!”, „Ro-Mânia s-a trezit!”, „Elefanţii din Guvern deschid uşa la infern” sau “Politicieni, România nu e moşia voastră”.

Protestatarilor li s-a alăturat pe traseu şi un Golden Retriever în vârstă de şase ani, care a venit la protest cu mai multe pancate pe care scria “caut forţe oculte”.

Marşul s-a desfăşurat pe cele mai circulate străzi din municipiul Bistriţa, protestatarii făcând un popas şi în faţa sediului PSD, unde oamenii au strigat „Hoţii”, „Jos comuniştii”, „DNA să vină să vă ia” şi au huiduit.

Protestul s-a încheiat după trei ore şi jumătate, tot în faţa Prefecturii Bistriţa-Năsăud, după ce cei prezenţi au cântat şi au decis să iasă la protest şi duminică. La final, jandarmii au primit scrisori de mulţumire din partea protestatarilor.

UPDATE este 2.000 de oameni la Piteşti

La Piteşti, peste 2.000 de persoane au ieşit să protesteze. Acestea au mărşăluit din Piaţa „Vasile Milea” până în faţa Primăriei, cu pancarte în mâini şi strigând lozinci împotriva guvernanţilor.

Unii protestatari au venit cu copiii, iar alţii şi-au adus cu ei animalele de companie.

Mulţi argeşeni, din Câmpulung, Curtea de Argeş şi Piteşti, au ales să protesteze la Bucureşti. Aceştia promit să adune un număr cât mai mare de prieteni şi să meargă în Capitală şi duminică seara.

UPDATE Cele mai mari proteste după revoluţie la Alba Iulia

Protestele din ultimele zile de la Alba Iulia au fost cele mai mari de după Revoluţie, în patru zile ieşind pe străzi circa 12.000 de persoane. Mesaje s-au modificat de la ”No, amu îi bai” la ”Amu no, zău că-i bai!”, iar oamenii anunţă că nu se opresc aici.

Circa 3.000 de persoane au protestat, sâmbătă seara, la Alba Iulia, mărşăluind pe cele mai aglomerate străzi din municipiu şi scandând lozinci la adresa social-democraţilor şi a Guvernului.

Un miting de protest va avea loc şi duminică, cu toate că oamenii care au ieşit sâmbătă seara în stradă au aflat că Guvernul se va reuni într-o şedinţă de urgenţă pentru abrogarea OUG 13.

”Sunt oameni care cer anticipate. Nu pot să fiu de acord cu asta. Pot, dar în alte condiţii. Dacă mâine (n.r. duminică), în stradă, o să fie trei milioane de oameni, da, avem dreptul să cerem anticipate. Dacă nu, trebuie să mergem în continuare. Acesta e preţul care-l plăteşti dacă nu ieşi la vot”, a spus, la finalul protestului, un tânăr.

În cele patru zile de proteste, în care au ieşit pe străzi circa 12.000 de persoane, unele mesaje s-au modificat de la ”No, amu îi bai”, la ”Amu no, zău că-i bai!”, iar altele au rămas la fel: ”Dragnea, nu uita, România nu-i a ta”, ”Noaptea ca hoţii”, Uniţi, salvăm, toată România”, ”Dragnea şi ai lui, hoţii statului”, ”Să vă fie frică, Ardealul se ridică”, ”În democraţie, hoţii stau la puşcărie” sau ”Abrogaţi şi plecaţi”.

O studentă la drept, spre exemplu, ţinea, sâmbătă, o pancartă unde menţiona că are examen în 2017 la penal şi îşi face practica în stradă, iar un copil afişa mesajul: ”Pe mine mami m-a învăţat că nu e frumos să furi. Pe voi nu?”.

Alţi tineri au venit cu mesaje originale, precum: ”Drag ne-ar fi dac-aţi pleca, prin Africa pe undeva”, ”Ei cer altă întrebare, noi vrem alţii între bare” sau ”Când îi văd la închisoare mai am altă între bare”, făcându-se referire la conferinţa de presă de după adoptarea pachetului legislativ, când ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a spus de multe ori ”altă întrebare”.

Totodată, un câine avea prinsă de lesă o foaie pe care scria ”Dragnea nu uita, nici cânii nu-s de partea ta”.

La fel ca în celelalte zile, în coloana de protestatari se afla un steag tricolor, iar pe traseu s-au interpretat cântece patriotice, inclusiv Imnul Naţional.

La proteste au participat de la cupluri tinere până la vârstnici care, deşi nu au pe nimeni, copii sau nepoţi, doresc binele celor care vor rămâne după ei.

Totodată, protestele în Alba s-au desfăşurat paşnic, nefiind incidente, iar pe parcurs oamenii mulţumeau forţelor de ordine, scandând: ”Jos pălăria, Jandarmeria!”.

În cele patru zile, în judeţul Alba s-au organizat mitinguri şi la Sebeş, Blaj, Cugir, Aiud sau Ocna Mureş.

UPDATE 200 de studenţi din Cluj au plecat spre Bucureşti

Peste 200 de studenţi de la universităţile din Cluj-Napoca, conduşi de coloana formată din peste 40.000 de protestatari, au plecat cu trenul la Bucureşti, pentru a participa la protestul programat aici duminică, transmite corespondentul MEDIAFAXediafax

Cei peste două sute de studenţi de la universităţile din Cluj-Napoca au fost conduşi de coloana de protestatari la Gară.

Manifestanţii au strabătut cartierul Mărăşti şi centrul oraşului, blocând complet traficul rutier până la Gară, coloana întinzându-se pe o lungime de peste doi kilometri.

Studenţii au plecat la Bucureşti pentru a participa la protestul programat aici duminică.

„Mergem la Bucureşti pentru că nu avem încredere în bunele intenţii ale Guvernului. Trebuie scuturaţi până se anulează de tot OUG”, a spus un student.

Pe peronul Gării Cluj Napoca, studenţii au scandat „Cu toţii la Capitală”, „Nu vă fie frică, studenţii se ridică”, „Mulţumim” şi „Respect”.

Numărul protestatarilor de la Cluj-Napoca a depăşit 40.000.

UPDATE 10.000 de protestatari la Iaşi

Numărul protestatarilor de la Iaşi a depăşit 10.000; „Chuck Norris, help! „, scrie pe un afiş

Numărul protestatarilor de la Iaşi a depăşit 10.000, iar oamenii au blocat cea mai mare intersecţie din oraş timp de 20 de minute. Ei au pancarte cu mesaje precum „Chuck Norris, help!”sau „De Sfântul Valentin, nu vreau trandafiri”.

Peste 10.000 de ieşeni au ieşit pe străzile oraşului, iar coloana manifestanţilor se întinde pe o distanţă de aproape un kilometru.

Faţă de serile trecute, ei au schimbat traseul, blocând cea mai mare intersecţie din oraş timp de 20 de minute.

Oamenii au pancarte cu mesaje precum „Chuck Norris, help!”, „De Sfântul Valentin, nu vreau trandafiri”, „Vrem schimbare şi progres, nu legi pe interes”. De asemenea, oamenii scandează „Vreau să rămân în România, nu legalizaţi hoţia” şi „Moldova s-a trezit”.

Ieşenii spun că, deşi premierul a anunţat abrogarea ordonanţei de urgenţă prin care sunt modificate codurile, vor ieşi în continuare în stradă până când Guvernul Grindeanu îşi va depune mandatul.

UPDATE Doar 150 de oameni în stradă Târgu-Jiu

Doar 150 de persoane au ieşit, sâmbătă seara, să protesteze la Târgu-Jiu faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile. Ei scandează „Dragneocraţia îngroapă România” sau „CCR, scapă-ne de OUG!”, transmite corespondentul Mediafax.

Cele peste 150 de persoane au ieşit în faţa Prefecturii din Târgu-Jiu şi au scandat „Dragneocraţia îngroapă România” sau „CCR, scapă-ne de OUG!”.

Protestul nu s-a încheiat nici după ce premierul Sorin Grindeanu a anunţat că duminică Guvernul se va reuni într-o şedinţă de urgenţă pentru abrogarea OUG 13.

„Până când abrogarea acestei ordonanţe de urgenţă nu va fi publicată în Monitorul Oficial, noi vom ieşi în stradă. În ceea ce priveşte protestul anunţat de susţinătorii PSD, nu cred că vor ieşi în stradă, pentru că sunt sigur că mulţi dintre ei nu sunt de acord cu ceea ce a făcut Guvernul. Eu am crezut în programul PSD, am votat ca atare şi cu toate acestea nu sunt de acord cu ceea ce a făcut Guvernul şi până nu voi vedea că această abrogare va fi publicată în Moniorul Oficial, nu vom pleca din stradă. Ieşim în stradă pentru că sperăm că, în perioada următoare, Curtea Constituţională va declara această ordonanţă neconstituţională”, a declarat unul dintre protestatarii din Târgu-Jiu.

Imediat după anunţul premierului, oamenii au început să strige „Faceţi-vă gentuţa, că vine Codruţa!”.

Târgujienii intenţionează să revină la protest şi duminică.

UPDATE 21:39 Peste 6000 de oameni au protestat la Ploieşti

Peste şase mii de persoane participă, sâmbătă seară, la un marş de protest organizat în Ploieşti faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile. „Mama nu vrea pensie mărită, vrea nepoţi cu viitor” , scrie pe unul dintre afişe.

Protestatarii au plecat din faţa Primăriei pe principalele artere din oraş, traficul fiind blocat total pe anumite porţiuni.

Cei mai mulţi participanţi au pancarte, fluiere şi vuvuzele şi îi îndeamnă pe cei din case să se alăture protestului.

Printre manifestanţi se numără şi foarte multe familii cu copii, dar şi tineri.

Protestatarii se manifestă paşnic şi strigă lozinci precum: “Abrogaţi şi plecaţi”, „PSD, ciuma roşie”, iar pe pancarte sunt scrise mesaje precum „Mama nu vrea pensie mărită, vrea nepoţi cu viitor”, „Iubesc România din tot sufletul”, „Cine doarme în democraţie se trezeşte în dictatură” sau „Marş de la putere”.

Protestatarilor li s-a alăturat şi galeria echipei de fotbal Petrolul Ploieşti.

În centrul Ploieştiului a fost amenajat şi un altar, fiind aprinse lumânări şi amplasate mesaje precum: “România s-a trezit pentru penali”.

Protestatarii sunt însoţiţi de forţele de ordine.

UPDATE Număr record de protestatari la Braşov: 13.000

Braşovenii au înregistrat, sâmbătă seara, un număr record de peste 13.000 de persoane care au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile. „Minciuna lor continuă. Nu ne păcăliţi. Continuăm“, se arată pe un mesaj proiectat.

Cei peste 13.000 de protestatari mărşăluiesc pe principalele artere din Braşov, blocând circulaţia pe un sens. Ei se îndreaptă spre centul oraşului, spre Piaţa Sfatului.

Protestatarii au venit cu zeci de steaguri tricolore şi pancarte, dar şi cu o trupă de toboşari care ţin ritmul scandărilor împotriva guvernanţilor şi a lui Liviu Dragnea.

De asemenea, pe clădirile din Piaţa Sfatului, inclusiv pe clădirea care găzduieşte sediul PSD Braşov, au fost proiectate mesaje laser: „#Rezist“, „PSD ciuma roşie“, „Minciuna lor continuă. Nu ne păcăliţi. Continuăm“.

UPDATE Protest cu un sicriu la Arad

Câţiva dintre cei peste trei mii de arădeni aflaţi la protestul din Piaţa Revoluţiei au venit cu un sicriu, pe care au scris „Sfârşit”. Sicriul a fost purtat în faţa sediului PSD, unde arădenii au aprins lumânări, transmite corespondentul Mediafax.

La Arad au protestat peste trei mii de persoane.

Protestarii poartă în marş pe Bulevardul Revoluţiei un sicriu pe care sunt lipite mesaje împotriva Guvernului şi împotriva PSD. Printre acestea, pe sicriu apare şi un afiş cu mesajul „”Sfârşit”, alături de trei trandafiri roşii.

Protestarii s-au oprit în faţa sediului PSD Arad, unde au aşezat sicriul pe carosabil şi au aprins lumânări.

Oamenii scandează „Hoţii”, „Fără violenţă” şi „PSD ciuma roşie”.

UPDATE 2.000 de oameni au ieşit pe străzi în principalele localităţi din judeţul Hunedoara

Circa 2.000 de persoane au protestat, sâmbătă seara, în mai multe localităţi din judeţul Hunedoara faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile, în municipiul Petroşani copiii oferind flori jandarmilor, transmite corespondentul Mediafax.

Hunedorenii au ieşit în stradă pentru a cincea zi consecutiv.

La Petroşani, Deva şi Hunedoara au protestat, sâmbătă, aproximativ 2.000 de persoane, acţiunile de protest respectând deja calendarul din ultimele zile.

În municipiul Petroşani pe străzi au ieşit circa 100 de persoane – tineri, bătrâni, copii -, iar copiii au fost cei care au oferit, sâmbătă seara, flori jandarmilor, în semn de recunoştinţă.

”E prima dată când noi primim flori în cadrul unui protest. E un trend naţional, însă e bine să ştii că oamenii înţeleg că ne facem datoria”, a spus unul dintre jandarmii aflaţi în stradă la Petroşani.

Protestatarii au avut pancarte cu mesaje precum: ”Noi nu suntem o naţie de hoţi, RIP Democraţia” sau ”Abrogaţi, apoi plecaţi”.

Scandările petroşănenilor au fost în ton cu cele folosite de toţi românii care au ieşit în stradă: ”PSD, ciuma roşie”, ”Respect pentru statul de drept”, ”Hoţii” sau „Ieşiţi din casă, dacă vă pasă”.

În capitala judeţului, Deva, s-a înregistrat cel mai mare număr de protestatari, circa 1.200. Oamenii s-au adunat în faţa statuii lui Decebal, după care au plecat în marş pe străzile din oraş, oprindu-se în faţa Prefecturii Hunedoara, dar şi în faţa sediului PSD.

Şi în municipiul Hunedoara, hunedorenii s-au adunat în faţa Casei de Cultură, după care au mărşăluit pe principalele artere. În municipiul de pe Cerna au fost în stradă circa 300 de persoane.

UPDATE La Timişoara manifestaţiile vor înceta când OUG 13 va fi abrogată

Cei 20.000 de protestatari aflaţi în stradă la Timişoara au primit anunţul abrogării OUG 13 cu aplauze, însă imediat după aceea au scandat „Demisia”. Organizatorii au declarat că manifestaţiile vor înceta când ordonanţa va fi abrogată.

Numărul manifestanţilor din centrul Timişoarei a ajuns la 20.000, transmite corespondentul Mediafax.

În momentul în care au aflat că OUG 13 va fi abrogată, oamenii au sărit de bucurie, au aplaudat şi au fluierat, însă imediat după aceea au început să strige „Demisia”.

Protestul continuă, iar organizatorii spun că manifestaţiile vor înceta când ordonanţa va fi abrogată.

În jurul orei 20.40, protestatarii au cântat Imnul României alături de o fetiţă care l-a intonat la microfon.

Mai mulţi solişti, printre care şi tânăra din Timişoara care a compus „Balada lui Dragnea”, au cântat în faţa mulţimii.

De asemenea, a fost rostit şi „Tatăl Nostru”.

Manifestanţilor, care strigă „Hoţii” şi „Demisia” li s-au alăturat şi actori de la Teatru German din Timişoara. La finalul spectacolului pe care l-au susţinut sâmbătă seara pe scena Teatrului Naţional, aceştia au venit în faţa protestatarilor cu pancarte pe care scrie „Refuz acest abuz, ne vedem în stradă”.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă seara, că duminică Guvernul se va reuni într-o şedinţă de urgenţă pentru abrogarea OUG 13.

UPDATE Anunţul privind abrogarea OUG, primit cu huiduieli la Cluj: „Nu ne fraieriţi”

Anunţul privind abrogarea OUG 13 a fost primit de către protestatarii de la Cluj cu huiduieli. Oamenii scandează „Nu ne fraieriţi” şi „La Bucureşti, mergem la Bucureşti”, transmite corespondentul Mediafax.

Informaţia potrivit căreia Guvernul se va reuni într-o şedinţă de urgenţă pentru abrogarea OUG 13 s-a răspândit rapid printre protestatari, însă oamenii au început să huiduie.

„Nu ne fraieriţi”, „La Bucureşti, mergem la Bucureşti” şi „Nu credem până nu vedem”, scandează aceştia.

UPDATE Peste 4.000 de persoane protestează la Constanţa

Peste 4.000 de persoane s-au adunat, sâmbătă seara, la Constanţa, în faţa Prefecturii, pentru a cincea seară la rând de proteste, însă numărul protestatarilor este în creştere.

Sâmbătă seara, în faţa Prefecturii Constanţa s-au adunat peste 4.000 de persoane, însă numărul protestatarilor este în creştere.

Ei au plecat din nou în marş prin oraş şi spun că vor urma un traseu diferit de cele din ultimele seri, dar se vor opri sigur în faţa sediului PSD.

Constănţenii scandează lozinci împotriva liderilor PSD şi împotriva Guvernului Grindeanu. Ei strigă: „Ceauşescu n-a murit, este Dragnea travestit”, „Dragnea pentru noi, este Iliescu doi”, „Afară, afară cu javrele din tară” şi „Să vă fie frică, poporul se ridică”.

Manifestanţii au pancarte cu mesaje precum: „Hoţia cea de taină”, „Mustaţozaure nu uita, România e a mea” sau „Dragnea, here is your bad karma!”.

Mii de oameni au ieşit să protesteze în ultimele patru zile la Constanţa, cei mai mulţi numărându-se vineri seară, când, în faţa sediului PSD, se strânseseră peste 12.500 de manifestanţi.

UPDATE 20:05 „Bucovina cere, fără graţiere!” s-a strigat la Suceava

Sute de sucevenii au ieşit, sâmbătă seara, din nou în stradă, pentru a protesta faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile. Oamenii scandează „Bucovina cere, fără graţiere!”, transmite corespondentul MEDIAFAX.Câteva sute de suceveni s-au strâns în faţa Palatului Administrativ din Suceava, după care au plecat în marş pe străzile oraşului strigând ”Dacă vă pasă, ieşiţi din casă!”, la protest alăturându-se, pe parcurs, alţi manifestanţi.

Un tânăr a venit la protest cu un manechin îmbrăcat în zeghe având chipul liderului PSD, Liviu Dragnea, iar unii dintre protestatari şi-a făcut selfie cu acesta.

„Mi-am luat rămas bun pentru ultimii 20 de ani”, a spus unul dintre cei care şi-a făcut un selfie.

Tânărul care a venit cu acest manechin a declarat presei că va renunţa la protest dacă OUG 13/2017 se va abroga şi crede că majoritatea celor care protestează va face la fel.

Sucevenii scandează „Fără amnistie, în puşcărie!” sau ”Bucovina cere, fără graţiere!”.

UPDATE 19:55 Coşciug pe o maşină la protestul de la Iaşi

Un ieşean a mers la protestul de sâmbătă seara de la Iaşi cu un coşciug din lemn pe maşină, pe care a lipit afişul: „Ciuma roşie”, bărbatul având şi o cruce inscripţionată „2017”. La Iaşi, numărul protestatarilor depăşeşte şapte mii, transmite corespondentul Mediafax.

Ieşeanul care a refuzat să îşi spună numele a declarat că s-a prezentat la protest cu coşciugul din lemn pe maşină şi cu crucea pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile.

De asemenea, bărbatul a afirmat că s-a îmbrăcat în roşu special pentru Liviu Dragnea, pe care speră că „poporul îl va uita ct mai repede”.

În opinia protestatarului, chiar dacă Guvernul va retrage ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile, „românii îşi vor dori în continuare să scape de PSD”.

La Iaşi au protestat peste şapte mii de persoane, multe dintre ele având fluiere.

De asemenea, mai mulţi tineri împart baloane cu mesajul „Dragnea, eşti în aer!”.

Pentru prima dată de la începutul protestelor, statuia lui Alexandru Ioan Cuza a fost împrejmuită cu garduri, în aşa fel încât manifestanţii să nu se mai poată urca pe monument.

„Suleyman de Teleorman, vei lua mai mult de un an”, au scandat ieşenii

Protestatarii au pancarte cu mesaje precum: „Cădem de pe glob”, „Suleyman de Teleorman, vei lua mai mult de un an”, „Noi în frig, hoţii la răcoare” sau „Cine zice, ăla este”.

UPDATE Steag de 15 × 15 metri purtat de zeci de oameni la Sibiu

Un steag de 15 × 15 metri este purtat, sâmbătă seara, de zeci de persoane care participă la protestul de la Sibiu faţă de ordonanţa de urgenţă prin care sunt modificate codurile. Oamenii strigă „România, România” şi au îngenunchiat în Piaţa Mare.

Oamenii strigă „România, România” şi au îngenunchiat în Piaţa Mare.

De asemenea, protestatarii cntă „Acolo este ţara mea”.

Printre cei prezenţi la protestul de la Sibiu se află şi părintele Constantin Necula, consilier al IPS Laurenţiu Streza, mitropolitul Ardealului. Părintele a spus cp participă la miting în calitate de „om al presei”.

Vineri seara, peste 20.000 de oameni au cântat imnul României în faţa casei lui Klaus Iohannis din Sibiu, protestatarii scandând numele preşedintelui.