Protest în faţa Palatului Cotroceni după desemnarea noului premier

Decizia președintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea Vioricăi Dăncilă pentru funcția de premier a stârnit numeroase reacții negative, mulți români arâtându-se dezamăgiți de felul în care șeful statului a ales să pună capăt crizei politice.

La câteva ore de la anunțul făcut de Iohannis, câteva zeci de persoane s-au adunat în fața Palatului Cotroceni, la un protest, scrie b1tv.

Mobilizarea a fost făcută pe Facebook, organizatori fiind cei de la Inițiativa România.

”(ANUNȚ) De 1 an de zile protestăm pentru a proteja justiția de subordonare politică, am contribuit la crearea de rețele civice, am inițiat un dialog instituțional onest cu autorități publice, inclusiv Președinția, am dezvoltat proiecte anticorupție, am monitorizat instituții pentru a consolida integritatea și transparența acestora, ne-am dăruit speranțele, implicarea, nopțile și banii pentru o Românie mai bună. Tot ceea ce am cerut înapoi a fost bună credință, solidaritate și determinare în a lucra împreună pentru a menține țara pe direcția democrației și statului de drept.

Modul în care Președintele României ne-a răspuns astăzi nouă, cetățenilor României, este cel puțin o dezamăgire. Putem înțelege aritmetica majorităților din Parlament, dar cu niciun chip nu putem înțelege:

1. De ce Președintele nu a făcut un minim efort de condiționare a desemnării candidatului PSD la funcția de prim-ministru de respectarea statului de drept și a independenței Justiției?

2. De ce Președintele a decis desemnarea doamnei Dăncilă la funcția de prim-ministru, deși tot târgul știe că asta echivalează cu numirea președintelui Camerei, condamnat penal și inculpat, la șefia Guvernului? Era singurul pesedist rămas în viață?

3. De ce Președintele ignoră de mai bine de 6 luni apelurile repetate de a sesiza Comisia de la Veneția ale societății civile, Comisiei Europene, Consiliului Europei și ambasadelor statelor UE?

DE CE? Vom arăta această întrebare Președintelui în această seară, începând cu ora 21.00 în fața Palatului Cotroceni, intrarea Leu. – la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul celor de la Inițiativa România.

Și Comunitatea „Corupţia Ucide”, dar şi grupul civic #REZISTENTA au criticat, miercuri, decizia preşedintelui Klaus Iohannis de o desemna premier pe Viorica Dăncilă, precizând că este „un gest inacceptabil de complicitate cu PSD”.