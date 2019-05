Protest în faţa Ministerului Finanţelor şi la Guvern: Artiştii s-au culcat în saci

Mai mulţi artişti şi manageri din domeniul culturii au protestat, joi, în faţa Ministerului Finanţelor şi în faţa Guvernului faţă de reducerea bugetului Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN).

Mai mulţi artişti au urcat scările din faţa Ministerului Finanţelor şi s-au culcat pe trepte îmbrăcaţi în saci pe care erau desenate simboluri ale caselor de modă de lux.

”Nu vă supăraţi dar nu e normal să staţi aşa pe jos. Nu vă e frig? Am înţeles că vă e foame, dar frig? Şi cât o să staţi aşa? Ce facem? Chemăm Salvarea?”, i-a întrebat o persoană care a ieşit din Minister purtând un halat alb.

”Teodorovici a îmbrăcat cultura în lux. Cultura: O colecţie acum -30%. Reducere finală” se putea citi pe banerul desfăşurat în faţa Ministerului cu semnătura Miliţia Spirituală.

Acţiunea s-a încheiat după un minut, când toţi artiştii au ieşit din saci şi s-au îndepărtat de instituţia publică, în urma lor paznicii privind nedumeriţi în toate direcţiile.

La scurt timp, nouă protestatari au repetat gestul în faţa Guvernului. Aici jandarmii le-au cerut protestatarilor să îl identifice pe liderul acţiunii iar protestul s-a încheiat după aproximativ 10 minute.

”Administraţia Naţională a Fondului Cultural are trei sesiuni în fiecare an. Două sunt destinate finanţării proiectelor culturale, una, proiectelor editoriale. Anul a cesta, a doua sesiune nu a mai putut să aibă loc aşa cum se întâmpla până acum. Multe proiecte care ar fi putut trece de evaluarea calitativă nu vor mai avea loc în acest an, toţi cei implicaţi în realizarea lor, pe care eu îi estimez undeva la 350 de persoane, nu îşi mai primesc banii în acest an şi mulţi nu vor mai putea să beneficieze de actul cultural şi social. E important de spus Administraţia Naţională a Fondului Cultural e singurul finanţator cultural naţional care instituţie care practică finanţare în mod transparent şi alocă bani pentru intervenţie culturală şi educaţie prin culturală, ceea ce nu se întâmplă cu alte instituţii”, a spus Nona Şerbănescu, de la Asociaţia pentru Promovarea Artelor Contemporane.

”Consiliul AFCN este nevoit să anunţe reducerea bugetului alocat pentru sesiunea II/2019 cu 30%, reducere ce se va aplica la fiecare arie de finanţare, pentru a se încadra în 31 milioane lei (din care 20 de milioane de lei au fost alocate sesiunii I/2019)”, anunţă Administraţia Naţională a Fondului Cultural.