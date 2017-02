Protest în Capitală cu copii la Parlament

Un nou protest faţă de adoptarea ordonanţei de urgenţă prin care sunt modificate codurile penale se anunţă şi sâmbătă (4 februarie 2017), în Piaţa Victoriei din Capitală, de data aceasta fiind aşteptaţi să participe, în principal, copii cu părinţi. Potrivit paginii de Facebook care promovează evenimentul, participanţii ar urma să formeze un lanţ uman în jurul Parlamentului, la care să se alăture şi copiii.

„Ei au venit cu huliganii, noi venim cu copiii.

Sâmbătă, așa cum ne-ați propus, hai să luăm copiii de mână, în brațe, în cărucioare, pe umeri și să facem cel mai pașnic și colorat protest!

Ne vedem in Piata Victoriei incepand cu ora 11:00, iar la ora 14:00 plecam in mars catre Parlament in mars catre Parlament.

Cand ajungem la Parlament, facem lant uman in jurul Parlamentului.

Inainte sa plecam in mars, sau după ce ajungem la parlament îi putem lăsa în grija bunicilor. Noi rămânem în stradă sa le apărăm viitorul!

În fapt, România nu e a noastră, e a lor.

(PS – Se aude că șpaga e o bomboană de copil)”, se precizează pe pagina de Facebook a evenimentului, potrivit RTV.

Mii de persoane au protestat protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, dar şi în marile oraşe, faţă de adoptarea ordonanţei de urgenţă prin care sunt modificate codurile penale. Proteste se anunţă şi la sfârşit de săptămână, după ce în ultimele trei zile, în București și zeci de orașe din țară, sute de mii de oameni au ieșit în stradă.