Protest anti-grațiere la Ministerul Justiției în timpul dezbaterii

Luni, între orele 10.00-12.00, Ministerul Justiției organizează o dezbatere cu privire la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală și proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind grațierea unor pedepse.

Oamenii anunță că în acel interval orar vor ieși în stradă, notează dcnews.

„Luni dimineata e o ”dezbatere” la Ministerul Justitiei pe puncte care NU sunt negociabile. Gratierea pentru fapte care includ coruptie nu e negociabila. Nici dezincriminarea unor astfel de fapte. Hai sa dezbatem si sa protestam si luni dimineata, chiar in fata celor care se prefac ca dezbat.

Luni se pregateste un simulacru de consultare publica la Ministerul Justitiei cu „reprezentantii” strazii, la care dezbatere s-au anuntat ca participa Becali si Ciuvica. Vrem Justitie, nu Circ.

Inca nu au inteles ca adevarata dezbatere este in strada, este in reactiile presei inca independente, este in reactiile organizatiilor profesionale, ale altor institutii precum DNA sau CSM, in reactiile oricarui om ii pasa de democratia greu castigata, asa cum e ea, imperfecta.

Dezbaterea e in strada, nu e circul pe care il fac ei la televiziuni de partid, nici in circul pe care il numesc dezbatere de la Ministerul Justitiei”, se anunță pe pagina de Facebook Corupția Ucide.