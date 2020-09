Protecţia Mediului atrage atenţia comunităţii asupra promovării formelor alternative de transport

Septembrie este luna din an cu cele mai multe evenimente ecologice: Ziua Internaţională pentru protecţia stratului de ozon (16 septembrie), Săptămâna Mobilităţii Europene (16-22 septembrie), Ziua fără Maşini (22 septembrie), Ziua Mondială a Curăţeniei (23 septembrie).

„Anul acesta trecem printr-o perioadă dificilă generată de virusul COVID-19, totul în jurul nostru s-a schimbat într-un ritm fără precedent şi în timp foarte scurt – subliniază specialiştii de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare. În aceste timpuri încercate, APM Satu Mare va marca evenimentele de mediu din luna septembrie într-o formă atipică instituţiei. Astfel, deşi nu vom interacţiona direct cu comunitatea sătmăreană cum am făcut-o ani la rând, vom încerca să ajungem la ea prin mediul online”.

Tinând cont că evenimentele ecologice din 16 septembrie si cele din perioada 16-22 septembrie care în acest an se sărbătoresc sub deviza „Ozonul pentru viaţă”, respectiv „Mobilitate cu zero emisii pentru toţi”, APM Satu Mare atrage atenţia comunităţii asupra promovării formelor alternative de transport ecologic, subliniază faptul că mobilitatea sporeşte în mod clar calitatea vieţii în oraşe, ajutând la reducerea poluării aerului, poluării fonice, a accidentelor şi la reducerea numărului persoanelor obeze. Renunţând pentru o săptămână sau numai pentru o zi la maşina personală, aducem beneficii imense, atât mediului, cât şi sănătăţii noastre. Pentru a demonstra această teorie, pe parcursul acestei luni, specialiştii din cadrul APM Satu Mare vor efectua determinări zilnice ale nivelului de zgomot şi ale noxelor în zonele cu trafic intens la orele de vârf şi repectiv în zonele pietonale, iar concluziile studiului vor fi mediatizate comunităţii sătmărene.

Protejarea mediului înconjurător în beneficiul generaţiilor viitoare reprezintă una din provocările majore ale epocii noastre.

În urma unui sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, principalele probleme legate de mediu care au fost identificate sunt: poluarea aerului (45%), poluarea râurilor, lacurilor şi a surselor de apă subterane (41%), poluarea din surse agricole şi degradarea solului (37%) şi cantităţile sporite de deşeuri (36%).