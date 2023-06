Protecţia Consumatorilor Satu Mare a sancţionat 8 operatori economici care voiau să introducă în ţară produse second hand

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare a desfăşurat în luna mai acţiuni de control privind introducerea în ţară a produselor second hand prin punctul de trecere a frontierei Petea. Comisarii au verificat 8 importatori care transportau haine, saltele, mobilier second hand şi alimente din Austria, Germania, Olanda şi Belgia.

Operatorii economici sancţionaţi sunt: Premium Mara Rad SRL – Gherla, judeţul Cluj, Biserica Creştină Baptistă -Plopi, judeţul Mehedinţi, Asociaţia Tomoteus -Tîrgu Lăpuş, judeţul Maramureş, Antic Mol SRL – Zalău, judeţul Sălaj, Diatex Alt Trade SRL – Vulcan, judeţul Hunedoara, Biserica Penticostală – Botoşani, Mantali Dănuţ I.I. -judeţul Iaşi, Asociaţia Oxigen Verde – judeţul Suceava.

În urma neregulilor constatate, celor opt operatori economici nu li s-a permis aducerea şi punerea pe piaţa din România a cantităţii de 110 tone de produse second hand, acestea fiind oprite definitiv de la comercializare, pentru următoarele deficienţe: lipsa certificatelor de dezinfecţie şi curăţare, asa cum prevede HG 163/2007; importarea unor produse nealimentare murdare, cu pete şi fire de păr de animale; importarea cantităţii de 5.650 kg de produse alimentare cu data durabilitaţii minimale depăşită cu până la două luni.